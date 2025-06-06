Лукашенко ужесточил механизм идентификации участников азартных игр в Беларуси

В частности, в Беларуси ужесточается механизм идентификации участников азартных игр. Регистрация в виртуальных игорных заведениях — или лично при посещении реальное игорного заведение, или во время онлайн-видеосеанса. Среди новшеств — только один игровой аккаунт на игрока. А если игрок проигрался, то организаторы не смогут более предоставить ему электронные карты, деньги.