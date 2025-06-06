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Лукашенко ужесточил механизм идентификации участников азартных игр в Беларуси

Указ президента, касающийся игорного бизнеса, ужесточил механизм идентификации участников азартных игр в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Указ, касающийся сферы игорного бизнеса, 6 июня подписал президент Беларуси Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, в Беларуси ужесточается механизм идентификации участников азартных игр. Регистрация в виртуальных игорных заведениях — или лично при посещении реальное игорного заведение, или во время онлайн-видеосеанса. Среди новшеств — только один игровой аккаунт на игрока. А если игрок проигрался, то организаторы не смогут более предоставить ему электронные карты, деньги.

Определен также механизм идентификации принадлежности денежных средств физлицам для их допуска к участию в азартных играх.

А еще банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям запретили делать денежные переводы от имени физлиц в пользу иностранных организаторов азартных игр.

Делать ставки и выплачивать выигрыш криптовалютой будет возможно только через резидентов ПВТ.

Также документ определил механизм идентификации принадлежности денежных средств физлицам для допуска их к участию в азартных играх (об этом подробнее здесь).

Кстати, Александр Лукашенко уже высказывал свое мнение о запрете банковских переводов за границу организаторам азартных игр: «Уходят деньги от проигранных квартир и машин» (все подробности здесь).