Участниками Кадрового форума БАС в Самарской области стали более 10 тысяч человек

«Второй день “Кадрового форума БАС” в Самарской области показал, что обсуждать тему кадров, конечно, нужно, затрагивая и вопросы развития инфраструктуры, и строительства кампуса мирового уровня в Самаре, и вопросы региональной сети. А также вопросы взаимодействия между научно-производственными центрами, вопросы применения количества образовательных программ и систем обучения и подготовки кадров. Поэтому “Кадровый форум БАС 2025” вышел за рамки чисто образовательной тематики и затронул вопросы развития всей отрасли в целом».