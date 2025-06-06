Ограничение движения продлено на участке улицы Каховской в Самаре до 20 июня

В Самаре еще на две недели закрыли движение по улице Каховской. Теперь оно продлится до 20 июня включительно.
Напомним, что движение ограничено на участке от Победы до Физкультурной.
Ограничения связаны с работам по подключению водоснабжения.
Помимо Каховской, ограничения до последних чисел июня будет действовать на Литвинова. Она закрыта для автотранспорта от Магистральной до Инкубаторного переулка.
Отмечается, что закрытые участки не повлияют на работу автобусов.
Ранее мы писали о том, что в Самаре с 4 июня до 30 сентября 2025 года будут перекрыты улицы Дзержинского и Нагорная. Там будет проводиться работа над теплосетями.
Также, в Самаре областной суд постановил, что администрация должна установить новую ливневку в Зубчаниновке.
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