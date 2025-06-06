Показатель зрелости или прикрытие для страхов: значение моногамии в современном мире

— Не из каприза, а из потребности в равноправном, живом союзе. То же касается и мужчин. Если женщина в браке перестает развиваться, не интересуется собой, не растет как личность — мужчина может начать искать эмоциональную и интеллектуальную близость на стороне, — подчеркнула психолог. — В терапии часто звучит фраза: «Я вышла замуж 40 лет назад, и 40 лет живу с этим человеком — страдаю, но терплю». Но психика давно уже посылает сигналы: уйди, измени, не мучай себя. Если человек все же остается, это может говорить не о любви, а о страхе. Неосознанном, глубинном. Тот, кто идет в терапию, делает шаг к свободе — от чужих сценариев, от ожиданий общества, от необходимости соответствовать.