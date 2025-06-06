В Кричеве маленький ребенок получил ожоги из-за баловства с электрозажигалкой

Кричевский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по поводу происшествия с трехлетней девочкой, которая 6 июня из-за полученных дома ожогов оказалась в больнице.
Ребенок находился с мамой в частном доме. На короткое время женщина вышла на улицу, тогда как девочка смотрела телевизор. Воспользовавшись тем, что ее никто не видит, девочка пришла на кухню, с помощью стула дотянулась до шкафчика и взяла оттуда электрозажигалку, с которой и вернулась в комнату. Там она стала баловаться с прибором. Возникшая искра попала на синтетическую майку малышки, и она загорелась.
Состояние ребенка медики оценивают средней степени тяжести. На месте происшествия работает следственная группа.
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