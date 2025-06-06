Путин назвал комфорт в городе одним из знаков уважения к ветеранам

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Комфортная городская среда является одним из самых хороших знаков уважения к ветеранам, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
В ходе заседания губернатор Мордовии Артем Здунов сказал, что почетное отношение к многодетным семьям должно быть на таком же уровне, как к ветеранам. Президент РФ заметил, что в России всегда с особым уважением относятся к ветеранам.
«Но один из самых хороших знаков уважения — так, чтобы на улице наши ветераны, да и другие граждане, чувствовали себя комфортно», — отметил Путин.
В связи с этим глава государства попросил Здунова не забывать о качестве дорожного покрытия в том числе в Саранске.