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Путин назвал комфорт в городе одним из знаков уважения к ветеранам

Путин призвал создавать комфортную городскую среду в знак уважения к ветеранам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Комфортная городская среда является одним из самых хороших знаков уважения к ветеранам, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В ходе заседания губернатор Мордовии Артем Здунов сказал, что почетное отношение к многодетным семьям должно быть на таком же уровне, как к ветеранам. Президент РФ заметил, что в России всегда с особым уважением относятся к ветеранам.

«Но один из самых хороших знаков уважения — так, чтобы на улице наши ветераны, да и другие граждане, чувствовали себя комфортно», — отметил Путин.

В связи с этим глава государства попросил Здунова не забывать о качестве дорожного покрытия в том числе в Саранске.