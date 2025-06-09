Кроссворд на 9 июня 2025

Сегодня, 9 июня, отмечает день рождения Джонни Депп — актер, который за свою карьеру воплотил десятки незабываемых и эксцентричных персонажей. Роли в фильмах Тима Бертона, культовый капитан Джек Воробей и неожиданные драматические образы сделали его кумиром нескольких поколений. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете его творческий путь.