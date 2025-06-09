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Кроссворд на 9 июня 2025

Сегодня, 9 июня, отмечает день рождения Джонни Депп — актер, который за свою карьеру воплотил десятки незабываемых и эксцентричных персонажей. Роли в фильмах Тима Бертона, культовый капитан Джек Воробей и неожиданные драматические образы сделали его кумиром нескольких поколений. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете его творческий путь.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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