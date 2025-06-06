Учитель из Китая помогла застенчивому ученику с помощью лотереи

Учительница сказала, что гарантировала победу школьника, так как оставила все бумажки пустыми. «Они учатся только в начальной школе. Пропустить урок — не страшно. В жизни есть много приятных вещей, которыми мы должны наслаждаться, например, цветами весной и луной ночью», — сказала девушка.