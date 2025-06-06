Учитель из Китая помогла застенчивому ученику с помощью лотереи

Учительница начальной школы в Лояне, провинция Хэнань, Китай, помогла замкнутому мальчику интегрироваться в коллектив. Она выбрала ребенка в качестве победителя в лотереи, передает South China Morning Post.
Учительница предложила ученикам сыграть в лотерею. Она взяла несколько обрывков бумаги, на некоторых что-то написала, а один оставила пустым. Девушка сказала, что если кто-то вытянет последний «билет», все дети смогут пойти поиграть на улицу.
Педагог предложила сыграть в лотерею самому застенчивому мальчику в классе. По ее словам, ученик ни с кем не общался и боялся контактировать с одноклассниками.
Сначала мальчик нерешительно шел в сторону учительского стола, но по мере приближения его все громче начинали поддерживать одноклассники, поэтому ребенок становился увереннее и спокойнее.
Ученик вытянул пустую бумажку и продемонстрировал ее классу. Все одноклассники радостно закричали, а несколько человек подбежали к мальчику и крепко обняли его.
Учительница сказала, что гарантировала победу школьника, так как оставила все бумажки пустыми. «Они учатся только в начальной школе. Пропустить урок — не страшно. В жизни есть много приятных вещей, которыми мы должны наслаждаться, например, цветами весной и луной ночью», — сказала девушка.
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