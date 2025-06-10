Ответы на кроссворд от 9 июня 2025: интересные факты про Джонни Деппа

По горизонтали:
1. Вуд
«Эд Вуд» — американский драмедийный фильм, снятый Тимом Бертоном с Джонни Деппом в главной роли. Основанный на биографической книге Рудольфа Грея «Кошмар экстаза», фильм рассказывает о жизни Эдварда Вуда-младшего, режиссера, продюсера и сценариста, известного как «худший режиссер всех времен». Картина охватывает период его наиболее известных работ, а также дружбу с Белой Лугоши. Бертон специально создал симуляцию низкобюджетного стиля Вуда, начиная с эпизода в доме с привидениями, где персонаж из гроба знакомит зрителей с фильмом. Начальные титры выполнены на могильных плитах, а завершается все летающим блюдцем, качающимся из стороны в сторону, что отражает стиль работ Вуда.
2. Плакса
«Плакса» — музыкальный фильм Джона Уотерса, вышедший в 1990 году. Режиссер задумывал его как пародию на молодежные музыкальные комедии 1950-х, в частности, на «Бриолин». Действие разворачивается в Балтиморе, родном городе Уотерса, в 1954 году. Хотя Джонни Депп не озвучивал вокальные партии своего персонажа, его музыкальный опыт оказался полезным: он консультировал команду по выбору гитар и другого музыкального оборудования.
3. Портман
В 2012 году Джонни Депп принял участие в создании студийного альбома Пола Маккартни под названием «Kisses on the Bottom». Он также снялся в видеоклипе на песню «My Valentine» вместе с Натали Портман.
4. Турист
Фильм «Турист» режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка — ремейк картины «Неуловимый». Главные роли в нем исполнили Джонни Депп и Анджелина Джоли. Съемки проходили с 23 февраля по 20 мая 2010 года в Париже и Венеции. Это первая совместная работа Джоли и Деппа: несмотря на статус мировых звезд, они впервые встретились лично только во время подготовки к фильму.
5. Эдвард
Фильм «Эдвард Руки-ножницы» — романтическое фэнтези Тима Бертона и первая совместная работа с Джонни Деппом. Концепция механического героя с ножницами вместо рук была придумана режиссером еще в юные годы. Городок, показанный в фильме, напоминает пригород Бербанка, штата Калифорния, где Бертон провел свое детство. Для роли Эдварда Депп сбросил около 11 килограмм. Среди претендентов на главную роль также были Том Круз, Джим Керри и Роберт Дауни-младший. В фильме Эдвард произносит всего лишь 169 слов.
6. Джон
Фильм «Враги народа» режиссера Майкла Манна основан на книге Брайана Барроу о преступности и рождении ФБР в 1930-х годах. Идея сценария о Джоне Диллинджере появилась у Манна еще в 1970-х, а новый толчок дал доступ к архивам ФБР в 2000-х. В картине герой Джонни Деппа, Джон Диллинджер, говорит: «Нам нужны не ваши деньги, а только деньги банка» — эта фраза схожа с репликой Роберта Де Ниро из фильма «Схватка».
7. Кейдж
Лори Энн Эллисон, бывшая жена Деппа, познакомила его с актером Николасом Кейджем, который посоветовал Деппу заняться актерским мастерством. Интерес к актерству у Деппа возник после прочтения биографии Джеймса Дина и просмотра фильма «Бунтарь без причины». Кейдж помог ему пройти прослушивание у Уэса Крейвена для фильма «Кошмар на улице Вязов».
По вертикали:
1. Вонка
Фильм «Чарли и шоколадная фабрика» — музыкальное фэнтези режиссера Тима Бертона, которое основано на одноименной повести Роальда Даля. События картины перенесены из 1960-х в 2000-е годы. Роль Вилли Вонки исполнил Джонни Депп, для которого это вторая «шоколадная» картина после фильма «Шоколад» 2000 года. Актер признался, что предпочитает дешевый шоколад, похожий на тот, что используют для пасхальных зайчиков.
2. Джек
«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» — приключенческий фильм о пиратах, действие которого разворачивается на Карибах в первой половине XVIII века. Режиссер Горы Вербински и продюсер Джерри Брукхаймер создали картину, вдохновленную одноименным аттракционом в Диснейленде. Это первый фильм от Walt Disney Pictures с рейтингом PG-13. Джонни Депп в роли Джека Воробья демонстрирует золотые зубы, которые на самом деле являются его зубными имплантами. Однако продюсер попросил оставить лишь несколько из них. Внешний вид героя был тщательно подобран, чтобы скрыть татуировки актера, но после выхода фильма Джонни сделал себе копию татуировки «Джека Воробья» в честь сына. Образ Джека был смоделирован под влиянием друга Деппа Кита Ричардса, что придает персонажу рок-н-ролльный шарм.
3. Картина
В марте 2022 года Джонни Депп представил серию своих картин с изображениями знаменитостей в лондонской галерее Castle Fine Art. Среди них были Боб Марли, Хантер С. Томпсон, Хит Леджер и Ривер Феникс. Все работы были проданы за несколько дней по цене около пяти тысяч долларов за картину. В июле того же года Депп показал первую часть коллекции «Друзья и герои», на которой запечатлены Боб Дилан, Кит Ричардс, Элизабет Тейлор и Аль Пачино. За несколько часов все полотна были распроданы. Общий доход актера от продажи картин составил 5,4 миллиона долларов.
4. Тодд
«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» — музыкально-драматический триллер, снятый Тимом Бертоном в 2007 году. Фильм является экранизацией мюзикла 1979 года, написанного Хью Виллером, который получил премию «Тони». Сюжет рассказывает о Суини Тодде, английском цирюльнике, который убивает своих клиентов, а его сообщница, миссис Ловетт, использует тела для приготовления мясных пирогов. Джонни Депп исполнил в фильме главную роль. Во время съемок «Пиратов Карибского моря: На краю света» Депп часто распевал партии своего персонажа. Актер также страдает от боязни крови, что заставило Бертона использовать бутафорскую кровь оранжевого цвета, чтобы Джонни не потерял сознание. Депп признавался, что не смог посмотреть фильм полностью из-за его ужасающих сцен.
5. Бинош
Фильм «Шоколад» режиссера Лассе Халльстрема создан по одноименному роману Джоанн Харрис. Главные роли исполнили Джонни Депп и Жюльет Бинош. Большая часть картины снималась во Франции, но все сцены с Деппом — в Великобритании. Для подготовки к роли Жюльет Бинош посещала парижский шоколадный магазин, чтобы лучше понять процесс изготовления конфет.
6. Дюк
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе» — фильм, снятый Терри Гиллиамом по мотивам книги Хантера Томпсона. Сюжет рассказывает о путешествии журналиста Рауля Дюка и его адвоката Гонзо в Лас-Вегас, которое превратилось в фантасмагорическое безумие. Основные события происходят в 1971 году и основаны на реальных событиях из жизни Томпсона. Джонни Депп, который знал Хантера до съемок, сыграл Дюка. Изначально на роль рассматривался Джек Николсон, но он оказался слишком стар. На съемках использовались личные вещи Хантера. После завершения съемок Депп потратил несколько месяцев, чтобы избавиться от его походки и манер.
Интересные факты о Джонни Деппе:
- В 1979 году, в возрасте 16 лет, Джонни Депп покинул среднюю школу Мирамар, чтобы стать рок-музыкантом. Через две недели он попытался вернуться, но директор посоветовал ему следовать своей мечте. В 1980 году Депп присоединился к группе The Kids, и после местного успеха во Флориде группа переехала в Лос-Анджелес, где сменила название на Six Gun Method в поисках контракта со студией звукозаписи. В 1984 году The Kids распались так и не подписав контракт, и Депп начал сотрудничество с Rock City Angels, став соавтором их песни «Mary» для дебютного альбома Young Man’s Blues на Geffen Records.
- С 2015 по 2017 год Джонни Депп был женат на актрисе Эмбер Херд. Их развод вызвал широкий резонанс в СМИ из-за обвинений Херд в жестоком обращении со стороны Деппа. В 2018 году актер подал иск против издателей британского таблоида «The Sun» за клевету, но дело было проиграно. Позже он подал в суд на Херд в Виргинии за клевету после ее статьи о домашнем насилии. Судебный процесс начался в 2022 году и завершился признанием Херд виновной.
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