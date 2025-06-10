Ответы на кроссворд от 9 июня 2025: интересные факты про Джонни Деппа

3. Картина

В марте 2022 года Джонни Депп представил серию своих картин с изображениями знаменитостей в лондонской галерее Castle Fine Art. Среди них были Боб Марли, Хантер С. Томпсон, Хит Леджер и Ривер Феникс. Все работы были проданы за несколько дней по цене около пяти тысяч долларов за картину. В июле того же года Депп показал первую часть коллекции «Друзья и герои», на которой запечатлены Боб Дилан, Кит Ричардс, Элизабет Тейлор и Аль Пачино. За несколько часов все полотна были распроданы. Общий доход актера от продажи картин составил 5,4 миллиона долларов.