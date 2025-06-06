Чиновник попался на строительной афере в Донецке

Выяснилось, что замглавы администрации по территориальному развитию в прошлом году незаконно подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания. Однако объект не соответствовал утвержденному проекту. Это позволило частному лицу получить муниципальную землю в обход закона и по заниженной цене.