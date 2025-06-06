Чиновник попался на строительной афере в Донецке

В Донецке Ростовской области разразился коррупционный скандал. Прокурорская проверка вскрыла факт злоупотребления служебным положением при строительстве объекта. Об этом сообщили в региональном ведомстве 6 июня.
Выяснилось, что замглавы администрации по территориальному развитию в прошлом году незаконно подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания. Однако объект не соответствовал утвержденному проекту. Это позволило частному лицу получить муниципальную землю в обход закона и по заниженной цене.
Когда об этом узнали правоохранители, то организовали проверку. Чиновника задержали и в отношении него возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий. Расследование дела продолжается.
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