В ЕС обнаружили побочный эффект «Оземпика», приводящий к потере зрения

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Европейский фармакологический регулятор обнаружил очень редкий побочный эффект у известного препарата от диабета «Оземпик» и препарата от ожирения «Вегови», приводящий к потере зрения.
Препараты «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас» (Rybelsus) датской компании Novo Nordisk содержат действующее вещество под названием семаглутид, используемое в препаратах для лечения диабета и ожирения.
«Комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершил исследование препаратов, содержащих семаглутид из-за подозрений о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION) — глазного заболевания, которое может привести к потере зрения… PRAC пришел к выводу, что NAION — это очень редкий побочный эффект семаглутида», — говорится в пресс-релизе EMA.
Согласно публикации, «очень редкий» в градации побочных эффектов означает, что он может появиться у одного человека из 10 тысяч, принимающих препарат.
В связи с этим EMA рекомендует производителям препаратов с семаглутидом обновить инструкции к ним и включить туда данные о NAION. Если пациент столкнулся с потерей зрения после приема упомянутых лекарств, он должен прекратить их использование.