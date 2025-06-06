Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС обнаружили побочный эффект «Оземпика», приводящий к потере зрения

EMA обнаружил редкий побочный эффект «Оземпика», приводящий к потере зрения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Европейский фармакологический регулятор обнаружил очень редкий побочный эффект у известного препарата от диабета «Оземпик» и препарата от ожирения «Вегови», приводящий к потере зрения.

Препараты «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас» (Rybelsus) датской компании Novo Nordisk содержат действующее вещество под названием семаглутид, используемое в препаратах для лечения диабета и ожирения.

«Комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершил исследование препаратов, содержащих семаглутид из-за подозрений о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION) — глазного заболевания, которое может привести к потере зрения… PRAC пришел к выводу, что NAION — это очень редкий побочный эффект семаглутида», — говорится в пресс-релизе EMA.

Согласно публикации, «очень редкий» в градации побочных эффектов означает, что он может появиться у одного человека из 10 тысяч, принимающих препарат.

В связи с этим EMA рекомендует производителям препаратов с семаглутидом обновить инструкции к ним и включить туда данные о NAION. Если пациент столкнулся с потерей зрения после приема упомянутых лекарств, он должен прекратить их использование.