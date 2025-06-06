А1 и МТС приняли решение не отключать популярные тарифные планы

3 июня два популярных мобильных оператора Беларуси — А1 и МТС — заявили об отключении своих популярных тарифных планов (подробнее об этом здесь), а 6 июня это решение отменили.
Так, компания А1 сообщила, что проанализировала предпочтения своих абонентов в выборе тарифных планов и приняла решение вернуть полюбившиеся тарифы линейки «Без лимита».
К привычным условиям обслуживания могут вернуться все пользователи этих тарифов, сообщили в компании. Но эти тарифные планы не будут доступны для новых подключений.
О возможности восстановления обслуживания по ранее подключенным тарифам А1 проинформирует своих клиентов на сайте в ближайшее время.
Что касается МТС, то компания сообщила о переносе даты закрытия архивных тарифных планов линейки «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище Х» и «Безлимитище 2.0». Абоненты этих тарифов смогут продолжить пользоваться ими с сохранением прежних условий.
Те, кто успел самостоятельно перейти на другие тарифные планы МТС, а это надо было сделать до 11 июня, смогут бесплатно вернуться на тарифный план линейки «Безлимитище», на котором ранее обслуживались.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко ужесточил механизм идентификации участников азартных игр.
Мы писали о 20 правилах жизни в частном доме в Беларуси 2025, за невыполнение которых можно схлопотать штраф до 1260 рублей.