Стали известны обстоятельства трагической гибели замглавы Ставрополя

Гурциев погиб в ночь на 29 мая во дворе на улице Чехова. Взрыв самодельного устройства унес жизни двух человек — самого Заура и его 29-летнего знакомого, который принес смертоносный предмет. Следствие сейчас устанавливает: был ли это злой умысел или роковая случайность.