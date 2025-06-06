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Стали известны обстоятельства трагической гибели замглавы Ставрополя

Ставрополь простился с героем СВО Зауром Гурциевым.

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Источник: Комсомольская правда

В Ставрополе 31 мая город простился с Зауром Гурциевым — ветераном специальной военной операции, первым заместителем мэра краевой столицы. Церемония прошла в храме преподобного Сергия Радонежского, после чего героя похоронили на Крестовоздвиженском кладбище. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.

Гурциев погиб в ночь на 29 мая во дворе на улице Чехова. Взрыв самодельного устройства унес жизни двух человек — самого Заура и его 29-летнего знакомого, который принес смертоносный предмет. Следствие сейчас устанавливает: был ли это злой умысел или роковая случайность.

Известно, что кадровый офицер Гурциев с первых дней участвовал в специальной военной операции. После возвращения с фронта вступил в президентскую программу «Время Героев», что привело его на пост первого заместителя мэра Ставрополя.

На прощание пришли сотни ставропольчан. Среди собравшихся — коллеги, депутаты, общественные деятели, главы соседних регионов.

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