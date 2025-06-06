Стали известны обстоятельства трагической гибели замглавы Ставрополя

В Ставрополе 31 мая город простился с Зауром Гурциевым — ветераном специальной военной операции, первым заместителем мэра краевой столицы. Церемония прошла в храме преподобного Сергия Радонежского, после чего героя похоронили на Крестовоздвиженском кладбище. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
Гурциев погиб в ночь на 29 мая во дворе на улице Чехова. Взрыв самодельного устройства унес жизни двух человек — самого Заура и его 29-летнего знакомого, который принес смертоносный предмет. Следствие сейчас устанавливает: был ли это злой умысел или роковая случайность.
Известно, что кадровый офицер Гурциев с первых дней участвовал в специальной военной операции. После возвращения с фронта вступил в президентскую программу «Время Героев», что привело его на пост первого заместителя мэра Ставрополя.
На прощание пришли сотни ставропольчан. Среди собравшихся — коллеги, депутаты, общественные деятели, главы соседних регионов.
Подпишись на нас в Telegram.