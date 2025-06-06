В Самаре установили 55 новых площадок для мусора закрытого типа

В Самаре коммунальщики устанавливают новые контейнерные площадки для ТКО. Подробностями поделились в мэрии города.
Как стало известно, Самара обзавелась еще 55-ю новыми КП закрытого типа. По плану должны быть обновлены еще 280 дворов и улиц.
Отмечается, что власти уделяют пристальное внимание зонам, где пролегают основные туристические дороги. Это преимущественно старый центр города.
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