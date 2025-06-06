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За 1,2 млрд рублей проведут капремонт Ростовского колледжа искусств

1,2 млрд на искусство: как преобразится Ростовский колледж искусств.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Ростовский колледж искусств ждет масштабная реконструкция. На капитальный ремонт здания 1969 года постройки из областного бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей. Работы растянутся до 2027 года, но первые изменения появятся уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сегодня уже идет работа по укреплению грунта и несущих конструкций. Проводятся внутренние демонтажные работы и началась поставка строительных материалов.

План работ предстоит следующий. В 2025 году подрядчики заменят инженерные системы — водопровод, канализация, отопление. В 2026 году специалисты проведут внутреннюю отделку, новые полы, окна и двери. Завершающим этапом станут ремонт кровли и фасада.

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