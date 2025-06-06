За 1,2 млрд рублей проведут капремонт Ростовского колледжа искусств

Ростовский колледж искусств ждет масштабная реконструкция. На капитальный ремонт здания 1969 года постройки из областного бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей. Работы растянутся до 2027 года, но первые изменения появятся уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.