Врачи из Самары спасли жизнь 14-летнему подростку с 80% ожогов тела

Врачи больницы имени Пирогова смогли вылечить подростка, тело которого было покрыто ожогами на 80%.
Несчастье случилось с 14-летним Халматом по дороге с рыбалки. Он случайно задел удочкой электрический провод.
Медикам пришлось сделать 10 операций за 4 месяца, чтобы спасти мальчика.
Сейчас Халмат чувствует себя хорошо и собирается сдать экзамены.
Подросток и его мама приехали в ожоговое отделение на день медика, чтобы поблагодарить врачей, которые его спасли.
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