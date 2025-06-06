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Врачи из Самары спасли жизнь 14-летнему подростку с 80% ожогов тела

Врачи больницы имени Пирогова смогли вылечить подростка, тело которого было покрыто ожогами на 80%

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Врачи больницы имени Пирогова смогли вылечить подростка, тело которого было покрыто ожогами на 80%.

Несчастье случилось с 14-летним Халматом по дороге с рыбалки. Он случайно задел удочкой электрический провод.

Медикам пришлось сделать 10 операций за 4 месяца, чтобы спасти мальчика.

Сейчас Халмат чувствует себя хорошо и собирается сдать экзамены.

Подросток и его мама приехали в ожоговое отделение на день медика, чтобы поблагодарить врачей, которые его спасли.

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