«Превзошел все ожидания». Главный редактор БЕЛТА о совместном с ЦИК проекте, победившем в «Золотой Литере»

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Совместный спецпроект БЕЛТА и Центральной избирательной комиссии «35 лет избирательной системе», который одержал победу в номинации «Лучшие материалы общественно-политической тематики» на XXI Национальном конкурсе «Золотая Литера», — мультимедийный продукт, который превзошел все ожидания. О процессе создания проекта рассказала журналистам главный редактор главной редакции информации РУП «Белорусское телеграфное агентство» Елена Крутолевич на церемонии награждения, которая прошла в Гомеле и стала частью программы форума медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
Восемь наград получила БЕЛТА на конкурсе «Золотая Литера» в Гомеле.
«Я счастлива, что наш проект оценили. Это командная работа, и она была достаточно сложной», — поделилась главный редактор.
Елена Крутолевич обратила внимание, что работа над проектом «35 лет избирательной системы» совпала с «Марафоном единства», где БЕЛТА принимала самое непосредственное участие. «Нам приходилось работать ночами, вечерами, в выходные. Поэтому коллектив БЕЛТА заслужил награду. И мне будет приятно привезти ее своим коллегам. Она украсит наш офис», — поделилась главный редактор.
«Трудилась и команда мультимедийной редакции. Съемки, интервью, монтажи. Мы записывали интервью с абсолютно разными спикерами, которые имеют отношение к нашей избирательной системе, которые стояли у истоков. В том числе это и Лидия Михайловна Ермошина, и Игорь Васильевич Карпенко. Всех не перечислю. Но со всеми, кто имеет отношение к становлению нашей избирательной системы, мы нашли возможность договориться на интервью. Большой объем работы проделала редакция визуальной информации. В проекте мы использовали видео, фото, архивные фото, находили уникальные фото в архиве БЕЛТА», — рассказала о творческом процессе Елена Крутолевич, отметив и интересные дизайнерские решения в верстке проекта.
«Это мультимедийный продукт, который представлен на сайте. И, по оценке председателя Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко, проект превзошел и ожидания ЦИК — это была совместная работа», — сделала акцент главный редактор. Она добавила, что такой проект единственный в СНГ.
Всего представители БЕЛТА и подразделений получили восемь наград на XXI Национальном конкурсе «Золотая Литера». Церемония награждения прошла в Гомеле и стала частью программы форума медийного сообщества. В этом году в 25 номинациях было подано рекордное количество заявок — более 440, что на 100 работ больше, чем в 2024-м. По активности лидировали регионы — 337 заявок. От республиканских СМИ поступило 76 заявок и 37 — от корпоративных СМИ. -0-