«Превзошел все ожидания». Главный редактор БЕЛТА о совместном с ЦИК проекте, победившем в «Золотой Литере»

«Трудилась и команда мультимедийной редакции. Съемки, интервью, монтажи. Мы записывали интервью с абсолютно разными спикерами, которые имеют отношение к нашей избирательной системе, которые стояли у истоков. В том числе это и Лидия Михайловна Ермошина, и Игорь Васильевич Карпенко. Всех не перечислю. Но со всеми, кто имеет отношение к становлению нашей избирательной системы, мы нашли возможность договориться на интервью. Большой объем работы проделала редакция визуальной информации. В проекте мы использовали видео, фото, архивные фото, находили уникальные фото в архиве БЕЛТА», — рассказала о творческом процессе Елена Крутолевич, отметив и интересные дизайнерские решения в верстке проекта.