Минздрав сказал родителям умершей в Ельской больнице девочки о ходе служебного расследования

Минздрав Беларуси сообщил, что представители Республиканского и Гомельского областного лечебно-контрольных советов встретились с родителями 14-летней девочки, умершей 16 мая в Ельске, в центральной районной больнице, чтобы рассказать о ходе проведения служебного расследования.
Этот случай находится на контроле министра здравоохранения Александра Ходжаева. По его поручению была создана Республиканская комиссия, которая проводит служебное расследование по факту смерти 14-летней девочки в городе Ельске Гомельской области.
После того, как эксперты комиссии изучат все материалы, состоится заседание Республиканского лечебно-контрольного совета, на котором будут обобщены и представлены материалы, сделаны выводы по данному случаю с представлением результатов экспертизы качества оказания медицинской помощи.
Напомним, в конце мая Минздрав заявил о начале расследовании из-за смерти 14-летней девочки в Ельске (здесь подробности). Тогда и была создана республиканская комиссия для проведения служебное расследование по факту смерти подростка в больнице.
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