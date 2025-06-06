«Это самое продуктивное время». Почему белорусские пенсионеры продолжают работать

— Во-первых, нам не надо завоевывать авторитет у студентов, он уже есть. Перед преподавателем дошкольного воспитания встает такая дилемма: с одной стороны, он должен держать дисциплину, а с другой — участвовать в играх, квестах. Молодой педагог переживает, не станут ли его принимать за несерьезного? Я об этом даже не думаю. Кроме того, многолетний опыт общения с молодежью позволяет видеть индивидуальность каждого и их перспективы, не только давать знания по предмету, но и научить выстраивать коммуникацию с родителями. Одному студенту, к примеру, помогаю избавиться от зажатости, другому — овладеть практикой публичных выступлений, третьему — убрать слова-сорняки и лишнюю жестикуляцию.