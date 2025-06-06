«Это самое продуктивное время». Почему белорусские пенсионеры продолжают работать

Возраст самореализации не помеха. Более 470 тыс. пенсионеров в Беларуси остаются на рынке труда. А после отмены в январе ограничения по выплате пенсий количество пожилых, занятых в экономике, выросло. Мы узнали, что мотивирует их продлевать профессиональное долголетие. И это совсем не деньги.
Ученый, 88 лет: «Мозг нужно постоянно нагружать».
На вопрос, как здоровье, академик и изобретатель Петр Витязь неизменно отвечает шуткой: «Еще бегаю!». Свое пенсионное удостоверение он получил 28 лет назад. Однако правом уйти на заслуженный отдых так и не воспользовался — все эти годы трудится на полную ставку. Когда-то он был вице-президентом Национальной академии наук, а сегодня руководит управлением аэрокосмической деятельности.
Завидное профессиональное долголетие Петр Александрович объясняет, с одной стороны, привычкой трудиться по 12 часов в сутки, а с другой — востребованностью своего опыта.
— Чувствую себя хорошо, таблеток в карманах не ношу, поэтому пока в научном строю, — шутит академик. — У меня было с кого брать пример.
Петр Александрович перечисляет ученых, которым судьба отмерила долгую жизнь. В их числе его учитель Олег Роман, который прожил 88 лет, и знаменитый белорус Жорес Алферов — нобелевский лауреат, умерший на 90-м году.
— Поскольку моих кумиров уже нет, теперь можно равняться на меня, — снова шутит Петр Александрович.
Десятилетия изучения космических технологий стимулировали Витязя глубже узнавать и себя:
— Человек — это часть космоса, — говорит он. — Мы, с одной стороны, зависим от происходящих в нем процессов, а с другой — наша деятельность влияет на Вселенную.
Ученый анализировал научные исследования по теме долгожителей, соотносил с личным опытом и сформировал свою систему сохранения здоровья и активности. Главное в ней — правильное мировоззрение и образ жизни.
— Надо опираться на принцип «Думай хорошо, делай хорошо — и все будет хорошо», — поясняет Петр Александрович. — Нашим организмом управляет мозг, каждая клеточка тела с ним связана. Это наш личный компьютер. Поэтому очень важно закладывать в свой мозг программу, работающую на созидание и реализацию высоких целей. Тогда весь организм будет функционировать слаженно.
Второй рецепт профессионального долголетия от Петра Витязя — любовь к труду, причем как интеллектуальному, так и физическому.
— Не нужно бояться, что мозг не выдержит: он, по данным исследований, задействован гораздо меньше своих возможностей, — считает академик.
К физической нагрузке ученый приучен с детства.
— Я родился на хуторе в большой семье, где с малолетства у каждого были обязанности, — рассказывает Петр Витязь. — В школу ходил за 5 километров пешком. С 5 лет уже пас коров. Сегодня работаю интеллектуально, но, чтобы нагрузить и мышцы, каждое утро начинаю с зарядки, а на даче все делаю сам, на свежем воздухе.
В числе проверенных ЗОЖ-привычек Петра Витязя и такие: не переедать, по возможности отказываться от лекарств и БАДов. А еще — не зацикливаться на материальных ценностях.
— Я не понимаю людей, которые живут ради денег, — признается академик. — Есть где жить и спать, что кушать — хорошо. Есть рядом люди, с которыми можно поговорить, любимое дело — просто здорово. А если получилось достичь чего-то свыше этого — надо другим помогать.
Отвечая на вопрос, коснулось ли его новшество об отмене ограничений по выплате пенсий работающим пенсионерам, Петр Александрович дважды переспросил, о чем идет речь, и в итоге пожал плечами:
— Совсем не слежу за этим. Получаю пенсию за особые заслуги. Средств мне хватает — зачем что-то высчитывать? На пенсии я работаю не ради дохода, а потому, что хочется быть полезным.
Преподаватель вуза, 67 лет: «Самое продуктивное время работы — на пенсии».
Минчанка Ольга Расолько официальный статус пенсионерки приобрела 13 лет назад, когда ей исполнилось 55. Шутит, что вскочила в последний вагон — еще до начала пенсионной реформы. Но в отличие от некоторых ровесниц, в первый год заслуженного отдыха оставивших работу и активно занявшихся дачей, Ольга Ивановна продолжила трудиться в БГПУ имени М. Танка на факультете дошкольного образования. И все эти 13 лет с нагрузкой не меньше, чем на ставку. Сегодня она читает лекции по двум дисциплинам, ведет практические занятия, руководит дипломными и курсовыми, активно занимается со студентами общественной деятельностью.
— Конечно, у меня тоже есть дача с грядкой огурцов, много цветов, но это никак не может быть заменой тому, чем я занималась много лет! — с улыбкой комментирует педагог.
По ее словам, профессиональная жизнь после достижения пенсионного возраста не только не сбавила обороты, но даже стала более интересной и насыщенной.
— Мои самые счастливые годы начались, когда разменяла шестой десяток, — констатирует Ольга Ивановна. — Здоровье еще на хорошем уровне, а семейных обязанностей поубавилось — дети выросли, создали свои семьи, живут отдельно, и я могу сконцентрироваться на своих потребностях. Важно и то, что работодатель поддержал мое желание и дальше заниматься воспитанием будущих педагогов дошкольного образования. У мужа, полковника юстиции в отставке, когда у меня вставал вопрос продления контракта, всегда спрашивала мнение. Супруг, который меня привозит и забирает с работы на машине, каждый раз резюмировал — давай еще поработаем!
О мотиве продления профессионального долголетия Ольга Расолько говорит так: «Дело совсем не в деньгах!».
— Я по-прежнему получаю от работы удовольствие. Пришла в педагогику осознанно — выросла в преподавательской семье и всегда чувствовала, что нахожусь на своем месте. Студентов обожаю, — признается она. — А как велел классик, с любимыми не расставайтесь!
По мнению Ольги Расолько, у возрастного преподавателя есть преимущества перед молодыми и зрелыми коллегами:
— Во-первых, нам не надо завоевывать авторитет у студентов, он уже есть. Перед преподавателем дошкольного воспитания встает такая дилемма: с одной стороны, он должен держать дисциплину, а с другой — участвовать в играх, квестах. Молодой педагог переживает, не станут ли его принимать за несерьезного? Я об этом даже не думаю. Кроме того, многолетний опыт общения с молодежью позволяет видеть индивидуальность каждого и их перспективы, не только давать знания по предмету, но и научить выстраивать коммуникацию с родителями. Одному студенту, к примеру, помогаю избавиться от зажатости, другому — овладеть практикой публичных выступлений, третьему — убрать слова-сорняки и лишнюю жестикуляцию.
На вопрос, не боится ли пожилой преподаватель отстать в плане знания технологий и передовых методик, Ольга Расолько с улыбкой поинтересовалась, знаю ли я, что такое MOODLE. Потому что, как оказалось, из более чем 20 дисциплин, которые изучают на кафедре общей и дошкольной педагогики, только по двум есть такие электронные интерактивные учебно-методические комплексы, прошедшие экспертизу и официально зарегистрированные в республиканском реестре. Оба разработала Ольга Расолько, причем уже будучи на пенсии! А в 60 с хвостиком под ее авторством вышло учебно-методическое пособие с грифом Минобразования. Такой вот продуктивный получился заслуженный отдых.
Помимо этого, преподаватель активно пользуется чатами, облачными технологиями и другими современными возможностями интернета.
— Безусловно, мне пришлось это осваивать, — признает Ольга Расолько. — Факультет посылал меня на обучающие курсы. Признаюсь, что поначалу восприняла это без особого энтузиазма, но потом по-настоящему увлеклась.
Ольгу Расолько, как и 20−30 лет назад, волнует, что думают о ее занятиях студенты. В конце каждого курса обучения она проводит педагогическую рефлексию. Выдает опросные листы, которые можно заполнить анонимно, по ним потом делает выводы о качестве своей работы.
— Рефлексию провожу только после того, как в зачетке выставлена оценка, чтобы молодежь не переживала, что их ответы как-то могут повлиять на результат экзамена, — поясняет Ольга Ивановна. — Потом анализирую, делаю выводы. К примеру, одна студентка высказала мнение, что при проведении детских игр во время занятий не хватает музыки — и я ее добавила. Обратная связь очень важна.
По словам преподавателя, со студентами у нее происходит обмен энергией:
— У меня знания, опыт, выдержка, которых у них нет, а у них — жизнерадостность, которой я заряжаюсь. Пока ощущаю, что полезна, буду продолжать работать.
А вот как долго — Ольга Ивановна ответить затруднилась:
— Все будет определять здоровье. Но вообще в 60 с хвостиком наши белорусские женщины еще могут быть полезными на рынке труда.
Медик: «Работник старше 75 лет — исключение из правил».
Женщины в Беларуси выходят сегодня на заслуженный отдых в 58 лет, мужчины — в 63. И примерно каждый пятый продолжает трудиться. Как правило, в первые пять лет пенсионного возраста.
Как отметила доцент кафедры «Общей врачебной практики с курсом гериатрии» БГМУ кандидат медицинских наук Людмила Жилевич, согласно классификации ВОЗ, старость наступает в 75 лет, когда физические и ментальные возможности резко снижаются, но у каждого со своей скоростью.
— Случаи, когда пожилые люди работают после 75 лет, — исключения из общего правила, — считает врач. — Их можно рассматривать как образцы продления социального и профессионального возраста.
По мнению специалиста, чем более плавный переход от активной профессиональной деятельности к заслуженному отдыху, тем лучше самочувствие пожилого человека. Особенно это важно для людей, занятых в творческой и интеллектуальной сферах. Чем более значимыми, ответственными делами они занимались, тем опаснее для них внезапная остановка привычных функций.
— Мозг представителей интеллектуальных специальностей постоянно тренируется за счет обработки новой информации, как у спортсменов — мышцы, — аргументирует эксперт. — Если она не поступает — возникает стресс. За невостребованностью когнитивные функции начинают затухать и может стартовать развитие деменции. Вырастает также и риск депрессии, которая, в свою очередь, служит фоном для самых различных заболеваний.
С другой стороны, отмечает доктор, особенность работы мозга в пожилом возрасте — склонность быстро истощаться. Поэтому главное условие интеллектуальных нагрузок пенсионера — сохранение физической активности, которая улучшает кровообращение, обменные процессы, что поддерживает нормальное функционирование мозга.
— Ни в коем случае пожилым нельзя работать в ущерб сну и отдыху, — предупреждает врач. — Интеллектуальные нагрузки — как напряжение в сети: если возможности превышены, возникает короткое замыкание — возрастает риск развития инсульта или инфаркта.
Поэтому, по убеждению Людмилы Жилевич, белорусская трудовая система должна предусматривать для работающих пенсионеров гибкие формы занятости — от почасовой оплаты до дистанционной работы. Они позволяют пожилому человеку учесть индивидуальные особенности здоровья. Если наниматель идет навстречу, то пожилые сотрудники могут быть даже более продуктивными, чем при обычном режиме работы, и, соответственно, их трудовой ресурс можно использовать дольше.
Пенсионерам, которые прекратили работать, доктор рекомендует нагружать себя другой деятельностью, например общественной.
— Знаю немало примеров, когда люди обучались новой профессии, реализуя мечту детства, — рассказывает врач. — Физики или инженеры начинали писать стихи, находили себя в совершенно неожиданной сфере. И подобное переключение благотворно сказывается на их ментальном здоровье и самочувствии.
Елена КОЗЛОВСКАЯ,
фото автора, БЕЛТА и из архива собеседников,
«7 дней».-0-