Губернатор Федорищев пригласил самарцев принять участие в семейном конкурсе

Глава самарского региона Вячеслав Федорищев пригласил жителей области поучаствовать в конкурсе «Это у нас семейное».
Это соревнования для всей семьи. Участникам предстоит выполнять задачи в команде и проходить разные испытания. Самые успешные команды получат призы.
Разыгрываются 60 сертификатов по 5 миллионов рублей для улучшения жилья и путевки на внутренние поездки.
Первый конкурс собрал более 2,7 тысяч семей из Самарской области.
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