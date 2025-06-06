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Губернатор Федорищев пригласил самарцев принять участие в семейном конкурсе

Глава самарского региона Вячеслав Федорищев пригласил жителей области поучаствовать в конкурсе «Это у нас семейное».

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Глава самарского региона Вячеслав Федорищев пригласил жителей области поучаствовать в конкурсе «Это у нас семейное».

Это соревнования для всей семьи. Участникам предстоит выполнять задачи в команде и проходить разные испытания. Самые успешные команды получат призы.

Разыгрываются 60 сертификатов по 5 миллионов рублей для улучшения жилья и путевки на внутренние поездки.

Первый конкурс собрал более 2,7 тысяч семей из Самарской области.

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