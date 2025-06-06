У Ozempic обнаружили приводящий к потере зрения побочный эффект

17 декабря 2024 года Университет Южной Дании сообщил, что исследователи обнаружили возможную связь между использованием Ozempic и заболеванием глаз. По их информации, число случаев НПИОН выросло с 60−70 до 150 в год. Исследование, проведенное экспертами, доказало, что у людей с диабетом II типа, принимающими Ozempic, вероятность развития НПИОН была в два раза выше, чем у тех, кто принимал другие препараты. На этом фоне датское агентство по лекарственным препаратам обратилось в ЕС с просьбой более внимательно изучить возможную связь между использованием препарата от диабета и заболеванием глаз.