Уролог Рева: Половой член может уменьшиться с возрастом

— Половой член может лишь уменьшаться с возрастом, но это связано не с ростом предстательной железы или увеличения объема жировой клетчатки. Это происходит из-за снижения частоты эрекции на фоне эректильный дисфункции или отсутствия сексуальной жизни у мужчины, ткань полового члена испытывает кислородное голодание, и он начинает усыхать. Размер пениса может стать на один-два сантиметра меньше, — предупредил собеседник «ВМ».