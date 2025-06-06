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Под Лидой мужчина упал в восьмиметровый колодец

Сотрудники МЧС спасли мужчину, упавшего в глубокий колодец при его очистке.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники МЧС в деревне Цыборы Лидского района днем 6 июня спасли упавшего в питьевой колодец на частном подворье мужчину.

Прибыв к месту вызова, подразделение МЧС установило, что молодой мужчина находился на глубине около 8 метров.

Мужчина хотел почистить колодец, но не рассчитал прочность страховочной веревки и упал в воду. Родственники пытались, но не смогли ему помочь и вызвали спасателей.

Спасатели опустили мужчине пояс со страховочным тросом и вытащили его при помощи специального приспособления на поверхность.

Медицинская помощь спасенному не потребовалась, хотя сотрудники «скорой» также прибыли на место происшествия.

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