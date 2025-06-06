Как платить за жилищно-коммунальные услуги в пустующей квартире, рассказали в МЖКХ

Кроме того, существует специальная формула для начисления платы за услуги водоснабжения и канализации в квартирах, где не установлены приборы индивидуального учета. В таких случаях расчет осуществляется на основании норм водопотребления, которые устанавливают местные исполкомы, и условного количества граждан, определенного путем деления общей площади жилого помещения на 20 кв. м. Например, в пустующей квартире площадью 48 кв. м могут проживать два условных человека.