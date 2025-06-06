Как платить за жилищно-коммунальные услуги в пустующей квартире, рассказали в МЖКХ

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как платить за жилищно-коммунальные услуги в пустующей квартире? Ответ на этот вопрос дали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, сообщает БЕЛТА.
В ведомстве рассмотрели ситуацию на примере квартиры, в которой никто не прописан и не живет.
Порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги в пустующих квартирах определен постановлением Совета Министров от 12 июня 2014 года № 571. Так, согласно этому документу, за некоторые услуги — техническое обслуживание, газо-, электро-, водо- и теплоснабжение, водоотведение — необходимо будет платить в полном объеме, то есть по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат.
Кроме того, существует специальная формула для начисления платы за услуги водоснабжения и канализации в квартирах, где не установлены приборы индивидуального учета. В таких случаях расчет осуществляется на основании норм водопотребления, которые устанавливают местные исполкомы, и условного количества граждан, определенного путем деления общей площади жилого помещения на 20 кв. м. Например, в пустующей квартире площадью 48 кв. м могут проживать два условных человека.
Кроме оплаты за ЖКУ, собственник пустующей квартиры также должен оплачивать санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, техническое обслуживание лифта, возмещать расходы на электроэнергию, потребленную на освещение подъездов, площадки и работу инженерного оборудования, так как начисление платы за эти услуги зависит от площади жилого помещения, а не от зарегистрированных в квартире жильцов.
И только три услуги в пустующих квартирах граждан будут начисляться по субсидируемым тарифам для населения — это капитальный ремонт, техническое обслуживание лифта и обращение с твердыми коммунальными отходами. -0-