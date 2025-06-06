Обладатель спецприза «Золотой Литеры»: качественная аналитика востребована в обществе

Журналист поблагодарил организаторов за прекрасный форум. Он отметил, что ранее возникало немало вопросов по поводу дальнейшей судьбы печатных газет. «Но на форуме медийного сообщества было столько много предложений, все делились опытом, и теперь я окончательно уверен, что печатные издания будут всегда. Вспоминая где-то 20, может, 30 лет назад, всегда говорили, что оценка печатных изданий идет не только по тиражам. Смотрели, что читают в транспорте. Но сегодня газеты подхватили новую тенденцию (объединив разные форматы подачи информации. — Прим. БЕЛТА), они смогли ее развить и стать впереди. И я думаю, что вот в этом как раз-таки и кроется успех печатных изданий в будущем», — уточнил он.