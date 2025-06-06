Обладатель спецприза «Золотой Литеры»: качественная аналитика востребована в обществе

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Качественная аналитика сегодня востребована в обществе. На этом сделал акцент обладатель специального приза национального конкурса «Золотая Литера» Виктор Лещенко на церемонии награждения в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.
Специальный приз «За вклад в журналистику» министр информации вручил заместителю главного редактора редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» Виктору Лещенко, который посвятил журналистике более 35 лет. Его материалы отличает особый стиль, оригинальная подача и полное раскрытие актуальных тем. Это отличительные черты автора и еженедельного выпуска «СБ. Тенденции», шеф-редактором которого является Виктор Лещенко.
Журналист поблагодарил организаторов за прекрасный форум. Он отметил, что ранее возникало немало вопросов по поводу дальнейшей судьбы печатных газет. «Но на форуме медийного сообщества было столько много предложений, все делились опытом, и теперь я окончательно уверен, что печатные издания будут всегда. Вспоминая где-то 20, может, 30 лет назад, всегда говорили, что оценка печатных изданий идет не только по тиражам. Смотрели, что читают в транспорте. Но сегодня газеты подхватили новую тенденцию (объединив разные форматы подачи информации. — Прим. БЕЛТА), они смогли ее развить и стать впереди. И я думаю, что вот в этом как раз-таки и кроется успех печатных изданий в будущем», — уточнил он.
По мнению Виктора Лещенко, конкурс свидетельствует о том, что дальнейшая судьба печатных изданий хорошая. «Мы нашли свое место, теперь надо только закрепиться в этом сегменте и дальше развиваться», — пояснил он.
«Конечно, аналитическая журналистика сегодня востребована в обществе. Людям важно получать не только краткую информацию через гаджеты, но и осмысливать события. И вместе с пулом экспертов мы пытаемся это сделать. Это удается благодаря руководству издательского дома “Беларусь сегодня”, которое поддержало такой замечательный проект», — резюмировал обладатель спецпремии.
Церемония награждения стала одним из самых ярких моментов V Форума медийного сообщества Беларуси «Медиа сегодня: фокус на правду», который 5−6 июня принимала Гомельская область. Это наиболее крупная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития медиапространства страны, обмена опытом и выработки стратегий в сфере информационной политики. Его организаторами выступают Министерство информации совместно с Гомельским облисполкомом при поддержке ведущих республиканских средств массовой информации-0-