МАРТ: мобильные операторы вернули абонентов на прежние безлимитные тарифные планы

С учетом многочисленных жалоб граждан на закрытие мобильными операторами архивных безлимитных тарифных планов и принудительный перевод пользователей на более дорогие тарифные планы, в том числе в социальных сетях, 5 июня на площадке МАРТ состоялась рабочая встреча с участием представителей Министерства связи и информатизации, УП «А1» и СООО «МТС».