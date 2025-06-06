6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные операторы вернули абонентов на прежние безлимитные тарифные планы. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
С учетом многочисленных жалоб граждан на закрытие мобильными операторами архивных безлимитных тарифных планов и принудительный перевод пользователей на более дорогие тарифные планы, в том числе в социальных сетях, 5 июня на площадке МАРТ состоялась рабочая встреча с участием представителей Министерства связи и информатизации, УП «А1» и СООО «МТС».
МАРТ указал мобильным операторам на недопустимость повышения тарифов для потребителей по причине увеличения объема потребления интернет-трафика и необходимости поддержания качества услуг.
По результатам рабочей встречи в МАРТ мобильные операторы вернули абонентов на прежние безлимитные тарифные планы. -0-