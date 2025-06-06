В Ростове-на-Дону суд взыскал с мошенника 1,3 млн рублей

В Ростове-на-Дону завершилась история финансового обмана, которая началась еще летом 2023 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Пенсионер из Ворошиловского района, поверив обещаниям мошенника «сохранить сбережения», перевел на подставной счет более миллиона рублей. Деньги моментально исчезли.
Все произошло в августе 2023 года. Когда пенсионер обратился к правоохранителям, то они оперативно начали расследование. По факту произошедшего завели дело по статье «Мошенничество». Прокуратура подала иск о взыскании ущерба.
Суд принял решение взыскать с владельца счета миллион рублей, а также добавить 300 тысяч рублей процентов за пользование чужими деньгами. Сейчас прокуратура контролирует процесс исполнения этого постановления.
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