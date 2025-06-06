Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону суд взыскал с мошенника 1,3 млн рублей

Пенсионер лишился миллиона: как мошенник обманул ростовчанина.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершилась история финансового обмана, которая началась еще летом 2023 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Пенсионер из Ворошиловского района, поверив обещаниям мошенника «сохранить сбережения», перевел на подставной счет более миллиона рублей. Деньги моментально исчезли.

Все произошло в августе 2023 года. Когда пенсионер обратился к правоохранителям, то они оперативно начали расследование. По факту произошедшего завели дело по статье «Мошенничество». Прокуратура подала иск о взыскании ущерба.

Суд принял решение взыскать с владельца счета миллион рублей, а также добавить 300 тысяч рублей процентов за пользование чужими деньгами. Сейчас прокуратура контролирует процесс исполнения этого постановления.

Подпишись на нас в Telegram.