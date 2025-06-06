В Ростове-на-Дону суд взыскал с мошенника 1,3 млн рублей

В Ростове-на-Дону завершилась история финансового обмана, которая началась еще летом 2023 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Пенсионер из Ворошиловского района, поверив обещаниям мошенника «сохранить сбережения», перевел на подставной счет более миллиона рублей. Деньги моментально исчезли.