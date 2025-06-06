На юге Казахстана нашли руины средневекового города

АСТАНА, 6 июня. /ТАСС/. Руины средневекового города, как предполагают археологи, обнаружили в Жетысуской области на юге Казахстана. Об этом сообщила исполнительный директор республиканского общественного фонда «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова.
«Похоже, мы нашли средневековый город, который давно все искали! О нем есть сведения в письменных источниках. Археологи уже в курсе. Сначала увидели остатки кирпичной кладки в карьере, чудом сохранившаяся башня, а потом и стену, естественно в земле, но из нее торчали оплавленные средневековые кирпичи. Город был жестоко сожжен в монгольское нашествие», — написала она в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Она утверждает, что находка — «городище равное Талхизу или Койлыку». Городище Талхиз расположено на территории современной Алма-Атинской области Казахстана, считается, что оно было основано в VIII веке и являлось промышленным центром. В 2014 году оно было включено в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Койлык, или Антоновское городище, также расположено в Алма-Атинской области, оно также включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Городище датируется VIII — XIV веками.
Других подробностей о находке она не привела, отметив, что «идет дискуссия, что это за сооружение». На опубликованных Гумировой фото видны остатки кирпичной кладки, а также объект, похожий на остатки башни.