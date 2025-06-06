На юге Казахстана нашли руины средневекового города

«Похоже, мы нашли средневековый город, который давно все искали! О нем есть сведения в письменных источниках. Археологи уже в курсе. Сначала увидели остатки кирпичной кладки в карьере, чудом сохранившаяся башня, а потом и стену, естественно в земле, но из нее торчали оплавленные средневековые кирпичи. Город был жестоко сожжен в монгольское нашествие», — написала она в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).