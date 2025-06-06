В Кишиневе перекрывают одну из загруженных улиц: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Мэрия Кишинева сообщает, что в период с 6 июня, 19:00, до 7 июня, 08:00, а также с 7 июня, 19:00, до 8 июня, 08:00 — будет приостановлено движение транспорта на улице Николае Димо, на участке между улицами Тудор Владимиреску и Алеку Руссо.