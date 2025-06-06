В Кишиневе перекрывают одну из загруженных улиц: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Мэрия Кишинева сообщает, что в период с 6 июня, 19:00, до 7 июня, 08:00, а также с 7 июня, 19:00, до 8 июня, 08:00 — будет приостановлено движение транспорта на улице Николае Димо, на участке между улицами Тудор Владимиреску и Алеку Руссо.
Причина — проведение ремонтных работ по восстановлению асфальтового покрытия. В связи с этим изменяется схема движения общественного транспорта:
Автобусный маршрут № 19 будет перенаправлен с улицы Николае Димо на улицу Алеку Руссо, затем по улице Киев, бульвару Ренаштерий и далее по стандартному маршруту.
Маршрут микроавтобуса № 184 в сторону будет следовать с улицы Богдан Воевод на улицу Киев, затем улицу Тудор Владимиреску; в обратном направлении — с улицы Тудор Владимиреску на улицу Киев, далее по улице Богдан Воевод и по установленному маршруту.
Для безопасности на месте работ установят дорожные знаки и ограждения.
Муниципальные службы просят водителей и пешеходов учитывать изменения и извиняются за временные неудобства.