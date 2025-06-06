Грыгуч об атаках на российские аэродромы: такая акция не могла состояться без ведома Вашингтона

Говоря об участии западных разведок в подготовке теракта, политолог выразил уверенность, что за этим едва ли могут стоять французские, немецкие или британские спецслужбы. «Мы прекрасно понимаем, что такая сложная, комбинированная акция не могла бы состояться без ведома Вашингтона. Этим действием Трамп говорит русским: если вы в Москве не хотите согласиться на переговоры по Украине на американских условиях, то вам придется иметь дело именно с такими ответами», — полагает он.