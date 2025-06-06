Грыгуч об атаках на российские аэродромы: такая акция не могла состояться без ведома Вашингтона

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атака Киева на российские аэродромы стратегической авиации не могла состояться без ведома Вашингтона. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил польский политолог и публицист Томаш Грыгуч.
По мнению польского политолога, теракты Киева с FPV-дронами в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях были возможны лишь в сотрудничестве с западными разведками. Это можно подтвердить тем фактом, что Запад не заинтересован в мире — именно поэтому атака произошла за день до переговоров в Стамбуле. Томаш Грыгуч считает, что эти теракты были реализованы в попытке спровоцировать Россию на жесткий ответ.
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«Я думаю, что Россия не доставит им такого удовольствия. Даже наоборот, покажет свою ответственную позицию. Если Москва захочет ответить, то ответит украинцам в свое время и на своих условиях», — сказал Томаш Грыгуч.
Говоря об участии западных разведок в подготовке теракта, политолог выразил уверенность, что за этим едва ли могут стоять французские, немецкие или британские спецслужбы. «Мы прекрасно понимаем, что такая сложная, комбинированная акция не могла бы состояться без ведома Вашингтона. Этим действием Трамп говорит русским: если вы в Москве не хотите согласиться на переговоры по Украине на американских условиях, то вам придется иметь дело именно с такими ответами», — полагает он.
Томаш Грыгуч напомнил, что в разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования по поводу произошедшего. Таким образом, считает политолог, руководство США может пытаться отвести от себя подозрения.
«Трамп хочет показать, что он не боится эскалации, что его терпение иссякает. Он просто хочет принудить Россию к прекращению огня и так называемому миру в Украине на американских условиях», — констатировал он. -0-