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Качество выполнения ремонта дорог проверили в самарском мкр. Крутые Ключи

В Крутых Ключах приводят в порядок более 4,5 километров дорог.

Качество жизни в вашем регионе

В Крутых Ключах приводят в порядок более 4,5 километров дорог. Об этом сообщили в мэрии Самары.

Недавно прошла проверка проведения ремонта, на которой присутствовали замглавы города Малыхин и другие чиновники.

Пристальное внимание было направлено на доступность пешеходных переходов для тех, кому сложнее переходить дорогу — маломобильных и людей с детскими колясками.

В 2025 году планируется отреставрировать 4 дороги. На это выделено около 120 миллионов рублей.

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