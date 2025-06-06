Качество выполнения ремонта дорог проверили в самарском мкр. Крутые Ключи

В Крутых Ключах приводят в порядок более 4,5 километров дорог. Об этом сообщили в мэрии Самары.
Недавно прошла проверка проведения ремонта, на которой присутствовали замглавы города Малыхин и другие чиновники.
Пристальное внимание было направлено на доступность пешеходных переходов для тех, кому сложнее переходить дорогу — маломобильных и людей с детскими колясками.
В 2025 году планируется отреставрировать 4 дороги. На это выделено около 120 миллионов рублей.
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