«Белорусы пожаловались на принудительный перевод на более дорогие тарифные планы». МАРТ добился, чтобы А1 и МТС вернули тарифные планы

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси сообщило, что 5 июня провело встречу с представителями мобильных операторов А1, МТС, а также Министерства связи и информации. Причиной стали многочисленные жалобы белорусов на закрытие мобильными операторами безлимитных тарифных планов и принудительный перевод пользователей на более дорогие тарифные планы, в том числе в социальных сетях.
МАРТ указал мобильным операторам, что недопустимо повышать тарифы для потребителей ссылаясь на увеличения объема потребления интернет-трафика (за последние 3,5 года рост на 20%) и необходимость поддерживать качество услуг.
По результатам рабочей встречи в МАРТ мобильные операторы вернули абонентов на прежние безлимитные тарифные планы.
Напомним, что в Беларуси 6 июня два популярных мобильных оператора отменили свои решения об отключении востребованных тарифных планов, принятые ими 3 июня (здесь подробности).
Мы писало о ливнях и шквалах 5 июня в Беларуси: «поплыли» Гродно и Минск, Минская область осталась без электричества, из-за молнии загорелись две дачи, деревья падали на авто.