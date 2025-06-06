«Белорусы пожаловались на принудительный перевод на более дорогие тарифные планы». МАРТ добился, чтобы А1 и МТС вернули тарифные планы

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси сообщило, что 5 июня провело встречу с представителями мобильных операторов А1, МТС, а также Министерства связи и информации. Причиной стали многочисленные жалобы белорусов на закрытие мобильными операторами безлимитных тарифных планов и принудительный перевод пользователей на более дорогие тарифные планы, в том числе в социальных сетях.