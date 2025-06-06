«Не выдержало сердце»: бабушка не дождалась внучку, которая нашлась через 9 лет

— Вику искали долго, в её пропаже в первое время подозревали родителей, — рассказывает жительница поселка в Ленобласти Шугозеро, где Конецкая жила с бабушкой. — Насколько я знаю, в их доме даже проводили обыски. Опрашивали учителей, директора школы, одноклассников. Бабушка, которая воспитывала внучку, долгое время не находила места. Исчезновение Вики подкосило её здоровье. Пенсионерка умерла, так и не дождалась внучку.