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«Не выдержало сердце»: бабушка не дождалась внучку, которая нашлась через 9 лет

Виктории Конецкой было 16 лет, когда она пропала из детской больницы в Санкт-Петербурге, где ей должны были сделать операцию.

Виктории Конецкой было 16 лет, когда она пропала из детской больницы в Санкт-Петербурге, где ей должны были сделать операцию. Подросток покинул лечебное учреждение, и с тех пор её не видели.

9 лет близкие Вики не прекращали поиски.

На днях девушку случайно нашли в Сестрорецке. Она вышла замуж, растит двоих детей. Все это время Виктория жила без паспорта, практически не выходила на улицу, рожала на дому.

Беглянка пояснила, что обиделась на родителей и бабушку, которые забыли поздравить её с днем рождения, вот и ушла.

Жительница поселка, где росла Виктория, рассказали, как жила её семья все эти годы.

— Вику искали долго, в её пропаже в первое время подозревали родителей, — рассказывает жительница поселка в Ленобласти Шугозеро, где Конецкая жила с бабушкой. — Насколько я знаю, в их доме даже проводили обыски. Опрашивали учителей, директора школы, одноклассников. Бабушка, которая воспитывала внучку, долгое время не находила места. Исчезновение Вики подкосило её здоровье. Пенсионерка умерла, так и не дождалась внучку.

Близкие Виктории пока не готовы общаться с журналистами. Пару слов обронила мать. Женщина считает, что на дочь мог кто-то надавить. Ну и себя винит, мол, возможно, что-то не так сделала.

Когда поиски Вики не дали результатов, мать обратилась в программу «Жди меня». Женщина обвиняла персонал больницы: «Как могли не доглядеть? Где была охрана, медсестры?».

Одноклассники пропавшей так характеризовали Вику: «Любила выделяться, на всё была своя точка зрения».

Учителя отзывались о подростке как о скрытной девочке, которую можно было сбить с толку: «Казалось, у неё была потаенная жизнь».

Мама в интервью вспоминала после того, как дочери подарили планшет, она много времени проводила в Интернете. Стала нервозной, визжала, когда отнимали гаджет. Родным казалось, что подросток с кем-то познакомился, она постоянно вела переписку.

После того как Вика нашлась, жители села сочли её поступок эгоизмом.

— Мать столько слез пролила за эти годы, но дочь даже не думала о ней, — добавляет сельчанка. — Всем кажется эта история странной. Есть тут какая-то недосказанность.