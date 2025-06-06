Водителей Уфы ждут массовые проверки на дорогах

В Уфе сегодня, 6 июня, запланированы массовые проверки водителей. Об этом сообщили в ГАИ столицы Башкирии.
По предоставленным данным, рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Инспекторы уделят особое внимание пресечению перевозки детей с нарушениями, а также управлением авто в состоянии алкогольного опьянения.
Жителей Уфы попросили также сообщать в МВД республики о фактах нарушения по телефону 8 (347) 2793292.
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