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Водителей Уфы ждут массовые проверки на дорогах

О рейдах сообщили в ГАИ столицы Башкирии.

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В Уфе сегодня, 6 июня, запланированы массовые проверки водителей. Об этом сообщили в ГАИ столицы Башкирии.

По предоставленным данным, рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Инспекторы уделят особое внимание пресечению перевозки детей с нарушениями, а также управлением авто в состоянии алкогольного опьянения.

Жителей Уфы попросили также сообщать в МВД республики о фактах нарушения по телефону 8 (347) 2793292.

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