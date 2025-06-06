От «Ералаша» до «голой вечеринки»: знаменитой артистке Глюкозе — 39

Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ильинична Чистякова-Ионова) — российская певица, актриса и телеведущая.
В субботу, 7 июня 2025 года, российской певице Глюкозе (настоящее имя — Наталья Ильинична Чистякова-Ионова) исполнится 39 лет. За два с лишним десятилетия карьеры она успела пройти путь от девочки из «Ералаша» до звезды первой величины, попасть в топ чартов и сменить несколько музыкальных стилей. Последние годы были омрачены скандалами: конфликт с бывшим продюсером Максимом Фадеевым, участие в печально известной «голой вечеринке» и шокирующее поведение на концерте в Красноярске. Подробнее о пути артистки, личной жизни, а также о главных песнях, скандалах и достижениях — в материале URA.RU.
Непростое детство Глюкозы.
Несмотря на то, что некоторые источники до сих пор называют родиной Глюкозы Сызрань, певица родилась в Москве 7 июня 1986 года. Миф о провинциальном происхождении был частью PR-кампании и легенды о появлении новой артистки на музыкальном рынке.
Детство будущей звезды нельзя назвать безоблачным. В интервью sb.by она признавалась, что фактически ее воспитывала бабушка Лидия Михайловна (1931−2024), которая прощала внучке любые шалости. Родители — Татьяна Михайловна и Илья Ефимович Ионовы — по разным данным были программистами или же представителями более скромных профессий (отец — инженер-конструктор, мать — продавец-кассир). Старшая сестра Александра стала поваром-кондитером.
В 1993 году, когда Наташе было семь лет, она поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, но бросила занятия уже через год. Несмотря на это, девочка проявляла разносторонние интересы — от шахмат до балета.
«Ералаш» и встреча с Фадеевым: как начиналась карьера Глюкозы.
В 2002 году продюсер Максим Фадеев создал проект «Глюкоза», главной участницей которого стала Ионова Said Gadzhiev / Russian Look / Global Look PressНа снимке: певица Глюкоза (Наталья Ионова), телеведущая Юлия Бордовских и певец Андрей Григорьев-Апполоно Oxana Katcen / Russian Look / Global Look Press.
Первые шаги к славе Наталья сделала в 11 лет, когда прошла прослушивание для участия в детском киножурнале «Ералаш». Одной из самых известных ее работ стала серия «Поганки» 1997 года. Существует забавная история о том, как Наташа попала в серию «Неприятное известие» — ее утвердили без кастинга.
Знаковым для карьеры Ионовой стал 1999 год, когда она снималась в фильме «Война Принцессы» (вышедшем позже в двух версиях — «Война Принцессы» и «Триумф»). Первоначально Наталья была утверждена на главную роль Принцессы, но перед съемками постриглась под мальчика, из-за чего режиссер заменил ее другой актрисой. На съемках этого проекта произошла судьбоносная встреча — девочка познакомилась с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым.
Отношения между ними сразу сложились необычные. Позже Фадеев в эфире телеканала «НТВ» вспоминал, что буквально «выдернул» Наталью из непростой ситуации в тот момент, когда 14-летняя девочка начала нюхать клей и пить портвейн.
Рождение Глюкозы: тайна проекта и мультяшная звезда.
Глюкоза в театре «Гоголь-центр» в 2013 году Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.
В 2001 году Максим Фадеев задумал новый музыкальный проект с необычной концепцией. По его задумке, певица должна была появляться перед публикой не лично, а в виде анимационного персонажа — девочки с хвостиками и в очках.
Первый сингл «Шуга» был сочинен Фадеевым на детском синтезаторе сына. Несмотря на отказы от радиостанций, проект продолжил развиваться. За «Шугой» последовали «Ненавижу», «Малыш», «Невеста» и другие композиции.
Интересно, что первые демозаписи, по свидетельству самого Фадеева, исполняли он и его супруга. Только после разработки концепции анимационного персонажа в студии «Муха» в Уфе Наталья Ионова была приглашена в проект.
Для продвижения артистки была придумана легенда, будто Наталья самостоятельно записала песню «Шуга» и выложила ее в интернет, где ее обнаружил Фадеев. Тайна личности певицы подогревала интерес публики, и когда в 2003 году Глюкоза впервые появилась на публике во время финального концерта «Фабрики звезд», это стало настоящей сенсацией.
Музыкальный прорыв Глюкозы и годы славы.
В 2003 году вышел дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra», в который вошли песни «Шуга», «Ненавижу», «Невеста» и «Малыш» Личная страница Глюк’oZы (Натальи Ионовой) в InstagramВ 2005 году вышел второй альбом «Москва» Личная страница Глюк’oZы (Натальи Ионовой) в Instagram.
Дебютный альбом «Глюк’oZa Nostra», вышедший 27 мая 2003 года, мгновенно сделал Наталью звездой. Синглы «Невеста» и «Ненавижу» возглавили хит-парады России и Украины. Альбом был признан лучшим в 2004 году по версии премии «Рекордъ», а сама певица получила награду MTV Europe Music Award как лучший российский исполнитель.
Второй альбом «Москва» (2005) закрепил успех. Песни «Швайне» и «Юра» стали хитами, а клипы на них — событиями в музыкальной индустрии. В 2007 году на волне популярности Глюкозы даже вышли две компьютерные игры с персонажами группы: «Глюк'Oza: Action!» и «Глюк'Oza: Зубастая ферма».
Третий альбом «Транс-ФОРМА» вышел в 2011 году. К этому времени образ Глюкозы кардинально изменился — на смену дерзкой девчонке пришла женственная, элегантная певица. В альбом вошли как уже известные хиты («Танцуй, Россия!», «Дочка»), так и новые композиции на русском и английском языках.
Актерская карьера и телепроекты Глюкозы.
Пресс-конференция по случаю премьеры фильма «Бабушка легкого поведения — 2» Владимир Жабриков © URA.RUАртисты Александр Ревва и Глюкоза на пресс-конференции по случаю премьеры фильма «Бабушка легкого поведения — 2» Владимир Жабриков © URA.RUАктерский состав фильма «Бабушка легкого поведения — 2» Владимир Жабриков © URA.RU.
Параллельно с музыкальной карьерой Глюкоза развивалась как актриса. В 2007 году она снялась в остросюжетной комедии «Руд и Сэм», в 2009-м озвучила главную героиню в мультфильме «Монстры против пришельцев», а в 2015-м — персонажа Пусик в анимационном фильме «Савва. Сердце воина».
Наиболее заметной актерской работой стала роль Любы в комедии «Бабушка легкого поведения» (2017) и ее продолжениях. В 2022 году Глюкоза появилась в фильмах «Моя ужасная сестра» и «Любовники».
Телевидение также не осталось без внимания артистки. В 2008—2009 годах она вела программу «Детские шалости» на СТС, а в 2012 году стала победительницей шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия-1» в паре с Евгением Папунаишвили. В 2022 году певица участвовала в шоу «Аватар» на НТВ.
Личная жизнь Глюкозы: замужем за олигархом.
Российская певица Глюкоза (Наташа Ионова) и Александр Чистяков зарегистрировали свой брак в Кутузовском ЗАГСе Москвы Alexander Keltik / Russian Look / Global Look PressПевица Наталья Ионова Глюкоза со своей дочерью Natalia Shakhanova / Global Look Press.
Поворотным моментом в жизни Натальи стало знакомство с бизнесменом Александром Чистяковым. 16 июня 2006 года, когда певице было всего 20 лет, она вышла замуж за совладельца нефтяной компании Ruspetro, бывшего топ-менеджера ОАО «ФСК ЕЭС». Чистяков старше Ионовой на 13 лет (он родился 25 января 1973 года).
Брак оказался крепким и счастливым. У пары родились две дочери: Лидия (8 мая 2007 года) и Вера (8 сентября 2011 года). Интересно, что старшая дочь пошла по стопам матери и начала музыкальную карьеру под псевдонимом Ray! (ранее — Lidus).
В 2016 году Чистяковы стали победителями премии журнала «ОК!» в номинации «Пара десятилетия». Это лишний раз подтвердило гармоничность их отношений.
Скандалы и противоречия Глюкозы: от «голой вечеринки» до Красноярска.
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Последние годы карьеры Глюкозы отмечены рядом скандалов. В августе 2020 года певицу не пустили на территорию Украины, запретив въезд в страну до 2023 года из-за неоднократного посещения Крыма.
Настоящий скандал разразился в декабре 2023 года, когда Глюкоза оказалась среди гостей «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Появление на публике в откровенном наряде стоило певице исключения из новогодних телеэфиров.
Этот инцидент стал поводом для обострения отношений с Максимом Фадеевым, который заявил о намерении перезапустить проект «Глюкоза» без участия Ионовой. Продюсер подчеркнул, что «Глюкоза» — название группы, а не псевдоним Натальи, и обвинил бывшую подопечную в дискредитации проекта музыкальным материалом и публичными появлениями.
Но настоящая буря разразилась 20 июля 2024 года, когда Глюкоза выступала на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске. Зрители были шокированы поведением певицы, которая, по их свидетельствам, находилась в неадекватном состоянии: использовала нецензурную брань, странно двигалась, трогала себя за интимные места и не попадала в фонограмму. Организаторы концерта подали иск на певицу, а Фадеев заявил о намерении через суд запретить ей использовать псевдоним и исполнять его песни.
Сама певица объяснила свое поведение приемом антидепрессантов и снотворного из-за смерти бабушки Лидии Михайловны и «атаки» со стороны бывшего продюсера. Однако эксперты поставили под сомнение это объяснение, заявив, что антидепрессанты не могут вызывать подобных эффектов.
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Следующий удар по репутации пришелся на октябрь 2024 года, когда Глюкозу задержали в аэропорту «Шереметьево» в состоянии, которое полицейские расценили как наркотическое опьянение. Певица отказалась от медицинского освидетельствования и была оштрафована на 5000 рублей по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ. Ионова связала задержание с происками «влиятельного человека», намекая на Фадеева, который, впрочем, отверг эти обвинения.
Творческое наследие Глюкозы: главные хиты и альбомы.
Несмотря на скандалы, музыкальное наследие Глюкозы остается значительным. По версии «Яндекс Музыки», самыми популярными песнями певицы являются:
«Жу-жу» (с группой «Ленинград») «Невеста» «Снег идет» «Руки-бедра» «Танцевач» «Танцуй, Россия!» «Фэн-шуй» «Взлом» «Глюк’oza Nostra» «Швайне’За свою карьеру Глюкоза выпустила три студийных альбома:»Глюк’oZa Nostra«(2003)»Москва«(2005)»Транс-ФОРМА" (2011).
Также в ее дискографии есть сборник «Лучшие песни» (2008) и множество синглов, выпущенных после 2011 года. Включая «Бабочки» (2013, с рэпером Смоки Мо), «Пахну лишь тобой» (2017, с Artik & Asti), «Жу-Жу» (2018, с группой «Ленинград»), «Взлом» (2023) и другие.
Возрождение карьеры Глюкозы и новый псевдоним.
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В апреле 2024 года, на фоне конфликта с Максимом Фадеевым, Глюкоза выпустила новый сингл «Хулиганка», а 11 июня — трек «Просекко». Многие фанаты отметили, что «Просекко» по звучанию напоминает раннее творчество певицы, что восприняли как своеобразный ответ Фадееву.
В сентябре 2024 года Ионова представила новый творческий псевдоним Glukoza (латиницей и без апострофа) вместе с тизером песни «Ветер». Ребрендинг можно рассматривать как попытку дистанцироваться от старого имиджа и начать с чистого листа.
В июле 2024 года Глюкоза также стала ведущей нового проекта на СТС — «На стиле с Глюк’oZой». В его рамках она помогает обычным девушкам преображаться.