От «Ералаша» до «голой вечеринки»: знаменитой артистке Глюкозе — 39

В субботу, 7 июня 2025 года, российской певице Глюкозе (настоящее имя — Наталья Ильинична Чистякова-Ионова) исполнится 39 лет. За два с лишним десятилетия карьеры она успела пройти путь от девочки из «Ералаша» до звезды первой величины, попасть в топ чартов и сменить несколько музыкальных стилей. Последние годы были омрачены скандалами: конфликт с бывшим продюсером Максимом Фадеевым, участие в печально известной «голой вечеринке» и шокирующее поведение на концерте в Красноярске. Подробнее о пути артистки, личной жизни, а также о главных песнях, скандалах и достижениях — в материале URA.RU.