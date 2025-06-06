«Чрезмерно суровая мера»: звездный адвокат из Москвы прокомментировал арест редактора URA.RU

Ахильгов отметил, что каждое дело в отношении журналистов обычно носит политический оттенок. «Как правило, у таких дел основная цель — это устранить журналиста от его деятельности, которую он осуществляет, изолировать его, устранить, запугать и так далее. Моя практика и мой опыт говорит о том, что, как правило, в отношении журналистов, особенно главредов или независимых журналистов, дела возбуждаются только с целью, связанной с осуществлением имени своих непосредственно профессиональных обязанностей», — сказал адвокат.