«Чрезмерно суровая мера»: звездный адвокат из Москвы прокомментировал арест редактора URA.RU

Калой Ахильгов считает меру пресечения в виде ареста слишком суровой.
Звездный адвокат из Москвы Калой Ахильгов считает, что арест редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, которого оговорил по делу о взятке в 20 тысяч рублей родной дядя, является слишком суровой мерой пресечения. Об этом он сказал в разговоре с URA.RU.
«Если это единственный эпизод, который будет вменяться и ляжет в основу обвинения, то безусловно это прямо чрезмерно суровая мера пресечения», — сказал он.
Ахильгов отметил, что каждое дело в отношении журналистов обычно носит политический оттенок. «Как правило, у таких дел основная цель — это устранить журналиста от его деятельности, которую он осуществляет, изолировать его, устранить, запугать и так далее. Моя практика и мой опыт говорит о том, что, как правило, в отношении журналистов, особенно главредов или независимых журналистов, дела возбуждаются только с целью, связанной с осуществлением имени своих непосредственно профессиональных обязанностей», — сказал адвокат.
Редакция URA.RU считает, что Дениса Аллаярова оговорилиФото: Илья Московец © URA.RU.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за якобы передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли.
Масштаб обысков и жестокости по отношению к Денису Аллаярову нам изначально был непонятен. Сегодня вопросов стало еще больше: второго фигуранта, который якобы брал эту «взятку» в 20 тысяч от своего племянника, отпустили домой. А Денис отправлен за эти же 20 тысяч рублей в СИЗО на целых два месяца. Подробнее о ситуации — в онлайн-трансляции URA.RU.