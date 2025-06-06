Надувной замок с детьми в ЮАР взлетел на 12 метров

Надувной замок, внутри которого находились дети, взлетел на высоту 12 метров в южноафриканском городе Крюгерсдорп. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщил Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел во дворе школы Laerskool Protearif. Надувной замок взлетел и перевернулся в воздухе. Дети выпали на землю. Все пострадало несколько ребят, двое получили серьезные травмы — перелом черепа и руки.
Инциденты с травмированием детей на батутах происходят и в России. Так, в январе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после травмы шестилетней девочки во время прыжков на батуте в Москве. Ребенок сообщил о травме тренеру, однако тот не оказал ей первую помощь.
Другой инцидент произошел в Соединенных Штатах: родители наказали восьмилетнюю приемную дочь, заставив ее прыгать в жару на батуте и не давая ей пить. Девочка прыгала несколько часов, пока не скончалась. Позже было установлено, что она умерла от обезвоживания. Произошедшее признали убийством.