Надувной замок с детьми в ЮАР взлетел на 12 метров

Инциденты с травмированием детей на батутах происходят и в России. Так, в январе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после травмы шестилетней девочки во время прыжков на батуте в Москве. Ребенок сообщил о травме тренеру, однако тот не оказал ей первую помощь.