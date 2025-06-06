Европейские врачи нашли побочный эффект «Оземпика», приводящий к потере зрения

Европейский фармакологический регулятор (EMA) обнаружил у препарата от диабета «Оземпик» и лекарства от ожирения «Вегови» редкий побочный эффект, который приводит к потере зрения. В составе этих препаратов, которые производит датская компания Novo Nordisk, присутствует действующее вещество под названием семаглутид.
— Комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершил исследование препаратов, содержащих семаглутид, из-за подозрений о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION) — глазного заболевания, которое может привести к потере зрения, — говорится в сообщении.
В результате комитет пришел к выводу, что NAION является «очень редким» побочным эффектом семаглутида — он может возникнуть у одного человека из десяти тысяч принимавших препарат. В связи с этим производителям препаратов с семаглутидом рекомендовали обновить инструкции к ним, включив туда информацию о NAION, передает сайт EMA.
1 мая 64-летняя американка Силетт Митчелл, начавшая употреблять препараты «Оземпик» и «Вегови», потеряла зрение и подала иск к Novo Nordisk, заявив, что ухудшение ее зрения связано с инъекциями.