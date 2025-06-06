Европейские врачи нашли побочный эффект «Оземпика», приводящий к потере зрения

В результате комитет пришел к выводу, что NAION является «очень редким» побочным эффектом семаглутида — он может возникнуть у одного человека из десяти тысяч принимавших препарат. В связи с этим производителям препаратов с семаглутидом рекомендовали обновить инструкции к ним, включив туда информацию о NAION, передает сайт EMA.