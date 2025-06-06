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Поклонская опубликовала необычное фото в вышиванке

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в национальной рубашке-вышиванке.

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в национальной рубашке-вышиванке.

Поклонская сопроводила фото эпиграммой Александра Пушкина и отметила его вклад в формирование русской культуры и традиций. Напомним, 6 июня отмечается день рождения Пушкина и день русского языка.

«Великий поэт, истинно владеющий словом — Александр Сергеевич Пушкин! На его творчестве выросли поколения славянских и других народов мира», — написала она.

Поклонская отметила, что Пушкин был смелым и мужественным человеком, который «без страха и вопреки всем критикам волшебным образом укоренил символы древней памяти наших предков, культуры и традиций славянского народа».

Ранее Поклонская поздравляла россиян с языческим праздником.