Поклонская опубликовала необычное фото в вышиванке

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в национальной рубашке-вышиванке.
Поклонская сопроводила фото эпиграммой Александра Пушкина и отметила его вклад в формирование русской культуры и традиций. Напомним, 6 июня отмечается день рождения Пушкина и день русского языка.
«Великий поэт, истинно владеющий словом — Александр Сергеевич Пушкин! На его творчестве выросли поколения славянских и других народов мира», — написала она.
Поклонская отметила, что Пушкин был смелым и мужественным человеком, который «без страха и вопреки всем критикам волшебным образом укоренил символы древней памяти наших предков, культуры и традиций славянского народа».
Ранее Поклонская поздравляла россиян с языческим праздником.