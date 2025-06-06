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СК: Замглавы ростовского Донецка Николаев подозревается в превышении полномочий

Главный архитектор Николаев подозревается в нарушении закона при выдаче разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы администрации города Донецка Ростовской области Александра Николаева подозревают в превышении полномочий при выдаче разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Об этом сообщило издание «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на региональный СК РФ.

«Замглавы администрации по территориальному развитию в прошлом году незаконно подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания», — говорится в материале.

По данным СК, объект не соответствовал утвержденному проекту, что позволило частному лицу получить муниципальную землю в обход закона и по заниженной цене.

Ведомство отметило, что по данному факту заведено дело в отношении Николаева в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Как писал сайт KP.RU, 6 июня СК РФ по Крыму и Севастополю сообщил, что сотрудник администрации Ялты обвиняется в мошенничестве с земельными участками. Чиновник был задержан при получении взятки. Уточнялось, что в апреле замруководителя отдела имущественных и земельных отношений администрации города предложил владельцу участка земли расширить его за счет муниципальных земель и попросил за это вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.