СК: Замглавы ростовского Донецка Николаев подозревается в превышении полномочий

Как писал сайт KP.RU, 6 июня СК РФ по Крыму и Севастополю сообщил, что сотрудник администрации Ялты обвиняется в мошенничестве с земельными участками. Чиновник был задержан при получении взятки. Уточнялось, что в апреле замруководителя отдела имущественных и земельных отношений администрации города предложил владельцу участка земли расширить его за счет муниципальных земель и попросил за это вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.