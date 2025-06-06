CNN: Белый дом планирует сократить федеральное финансирование для Калифорнии

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа планирует значительно уменьшить федеральное финансирование для штата Калифорния. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Согласно информации, федеральные агентства могут начать отмену некоторых субсидий и грантов уже 6 июня. Ведомствам поручено определить, какие программы финансирования можно прекратить.
Один из комитетов Конгресса был проинформирован о возможном полном прекращении исследовательских грантов для штата, который является крупнейшей экономикой США. По последним данным, ВВП Калифорнии превышает 4 триллиона долларов.
Напомним, в марте этого года Белый дом решил пересмотреть финансирование Киева. Администрация Трампа не ограничит военную помощь полностью. Сейчас она лишь заморожена.