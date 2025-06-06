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Зумеры и взрослая жизнь: что не так с поколением Z

Зумеры записываются на экспресс-курсы по взрослой жизни, потому что им сложно справляться с бытовыми делами. Молодых людей учат, как оплатить коммуналку, снять квартиру, грамотно распорядиться финансами и решить многие другие обыденные вопросы. Что не так с поколением Z, выясняла «Вечерняя Москва».

Зумеры записываются на экспресс-курсы по взрослой жизни, потому что им сложно справляться с бытовыми делами. Молодых людей учат, как оплатить коммуналку, снять квартиру, грамотно распорядиться финансами и решить многие другие обыденные вопросы. Что не так с поколением Z, выясняла «Вечерняя Москва».

В соцсетях канадские зумеры задаются вопросами: «Как поменять колесо», «Как научиться шить?», «Как заплатить налог?». Молодые люди признаются, что не в состоянии выполнить даже базовые бытовые обязанности. Поэтому в некоторых высших учебных учреждениях на Западе появились так называемые курсы взросления, где поколению Z объясняют, как правильно вести семейный бюджет или записаться к врачу.

Такие обучающие занятия есть и у нас. По словам руководителя одной из популярных медиаплатформ Никиты Юковича, никто даже не мог предположить, что курс из девяти уроков «Как стать взрослым» станет настолько популярным.

— Есть известная цитата, которую приписывают Платону: «Трудные времена рождают сильных людей. Хорошие времена рождают слабых людей», — говорит социолог-аналитик консалтингового центра Наталья Иноземцева. — И сейчас мы наблюдаем беспомощность детей, появившихся на свет у миллениалов, — поколения, выросшего в 1990-е. Родители ограждают кровиночек от потрясений, сопровождавших собственное детство. В результате детки, снимающие рилс (reels — короткие видеоролики в социальных сетях. — «ВМ»), не знают, как заплатить за квартиру.

Педагоги списывают такую неприспособленность на отсутствие уроков труда.

Бумеры, миллениалы, зумеры: как работать с людьми разных поколений.

— Сегодня «труд» заменили «технологией», — рассказывает преподаватель школы № 1066 Вера Кириллова. — А под этим может подразумеваться все что угодно, в том числе и робототехника, и создание видеоигр. А кулинария и столярное дело уходят на второй план. Впрочем, есть у зумеров и положительные качества. Они обожают учиться и могут проходить несколько курсов одновременно! Поэтому возможно, что занятия по взрослой жизни востребованы не только потому, что молодежь и шагу не сделает без инструкций. Просто на образовательном рынке появился новый курс, и предложение определило спрос.

КСТАТИ.

Название поколения произошло от английского zoom — «увеличивать», «приближать» — так как эту функцию в гаджетах дети узнают практически с рождения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Ника Болзан, психолог, автор методик по работе с психологическими травмами:

— Для преодоления несамостоятельности необходима глубокая работа с детскими травмами, формирование критического отношения к внешним источникам информации и укрепление психологической устойчивости. Только устранив внутренние барьеры, молодые люди смогут обрести уверенность и независимость.

А социологи сообщили, что в этом году на свет появятся первые представители поколения бета. «ВМ» разбиралась в международной классификации живущих поколений и выясняла, какие ожидания ученые возлагают на последнее из них — племя младое и незнакомое.