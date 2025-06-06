Зумеры и взрослая жизнь: что не так с поколением Z

— Сегодня «труд» заменили «технологией», — рассказывает преподаватель школы № 1066 Вера Кириллова. — А под этим может подразумеваться все что угодно, в том числе и робототехника, и создание видеоигр. А кулинария и столярное дело уходят на второй план. Впрочем, есть у зумеров и положительные качества. Они обожают учиться и могут проходить несколько курсов одновременно! Поэтому возможно, что занятия по взрослой жизни востребованы не только потому, что молодежь и шагу не сделает без инструкций. Просто на образовательном рынке появился новый курс, и предложение определило спрос.