Депутат Рады Дмитрук: Зеленский лично приказал не забирать тела бойцов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ не забирать тела украинских военнослужащих в рамках обмена, о котором Киев договорился с Москвой в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле. Об этом в пятницу, 6 июня, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
— Я не думаю, я знаю. Зеленский дал личный приказ не забирать тела украинских погибших военных, — подчеркнул украинский парламентарий.
Он выразил мнение, что это решение может спровоцировать массовые протесты на Украине, передает Telegram-канал RT на русском.
В ходе доклада президенту России Владимиру Путину об итогах встречи представителей России и Украины 2 июня глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва готова приступить к обмену пленными с Киевом 7−9 июня. Он добавил, что у украинской стороны могут находиться тела российских военных, и Москва готова принять их.
По итогам встречи российской и украинской сторон Владимир Мединский заявил, что Москва в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров.