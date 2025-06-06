Депутат Рады Дмитрук: Зеленский лично приказал не забирать тела бойцов ВСУ

В ходе доклада президенту России Владимиру Путину об итогах встречи представителей России и Украины 2 июня глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва готова приступить к обмену пленными с Киевом 7−9 июня. Он добавил, что у украинской стороны могут находиться тела российских военных, и Москва готова принять их.