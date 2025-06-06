Ростовский каскадер отжимался между движущимися машинами

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев вновь шокировал публику опасным трюком, который он опубликовал 6 июня в соцсетях. На этот раз экстремал продемонстрировал отжимания между двумя движущимися автомобилями.
Чеботарев повис на бампере первой машины, а ко второй машине он прижался ногами. В таком положении начал отжиматься на весу. Весь трюк выполнялся без какой-либо защитной экипировки. К счастью, рискованная затея обошлась без травм. Но специалисты предупреждают: подобные эксперименты могут закончиться трагедией.
Это не первый опасный трюк ростовчанина. Ранее он повторил знаменитый трюк из «Форсажа», проехав под движущимся автомобилем, держась только руками.
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