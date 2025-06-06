Ростовский каскадер отжимался между движущимися машинами

Чеботарев повис на бампере первой машины, а ко второй машине он прижался ногами. В таком положении начал отжиматься на весу. Весь трюк выполнялся без какой-либо защитной экипировки. К счастью, рискованная затея обошлась без травм. Но специалисты предупреждают: подобные эксперименты могут закончиться трагедией.