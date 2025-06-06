У Ozempic нашли побочный эффект, приводящий к слепоте

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выявило редкий побочный эффект при применении препарата Ozempic. Речь идет о слепоте.
«Комитет по безопасности EMA (PRAC) завершил рассмотрение лекарственных препаратов, содержащих семаглутид, в связи с опасениями по поводу возможного повышенного риска развития неартериальной передней ишемической оптической нейропатии (НПИОН) — заболевания глаз, которое может привести к потере зрения», — уточняется в сообщении.
На официальном веб-сайте EMA говорится, что семаглутид является действующим компонентом в ряде лекарственных средств, применяемых для терапии ожирения и диабета, а именно в препаратах Ozempic, Wegovy и Rybelsus.
Предложения PRAC будут переданы в Комитет по лекарственным препаратам для человека (CHMP). Заключение CHMP впоследствии направят в Еврокомиссию, которая примет окончательное решение по данному вопросу.
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