Умерла Анна Желудь, художница и скульптор. Ей было 43 года, об этом сообщили в эфире телеканала «Культура».
Творчество Желудь было известно благодаря её произведениям, созданным из проволоки, арматуры и стальных прутьев. Она изучала взаимодействие человека с обычными предметами, создавая скульптуры и инсталляции, в которых сочетались элементы быта и архитектуры.
Работы Желудь можно увидеть в музеях, таких как Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей. С начала 2000-х годов она активно представляла свои работы на выставках современного искусства, в том числе стала участницей 53-й Венецианской биеннале в 2009 году.
Причина смерти художницы не уточняются.
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