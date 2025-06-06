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Умерла Анна Желудь, художница и скульптор

Художница Анна Желудь умерла на 44-м году жизни.

Умерла Анна Желудь, художница и скульптор. Ей было 43 года, об этом сообщили в эфире телеканала «Культура».

Творчество Желудь было известно благодаря её произведениям, созданным из проволоки, арматуры и стальных прутьев. Она изучала взаимодействие человека с обычными предметами, создавая скульптуры и инсталляции, в которых сочетались элементы быта и архитектуры.

Работы Желудь можно увидеть в музеях, таких как Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей. С начала 2000-х годов она активно представляла свои работы на выставках современного искусства, в том числе стала участницей 53-й Венецианской биеннале в 2009 году.

Причина смерти художницы не уточняются.

Ранее стало известно о смерти Николь Круазиль, французской певицы, известной своими песнями Parlez-moi de lui или Telephone-moi, и актрисы. Она ушла из жизни в возрасте 88 лет.