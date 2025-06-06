Умерла Анна Желудь, художница и скульптор

Работы Желудь можно увидеть в музеях, таких как Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей. С начала 2000-х годов она активно представляла свои работы на выставках современного искусства, в том числе стала участницей 53-й Венецианской биеннале в 2009 году.