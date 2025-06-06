Правовое обеспечение качества обсудили на заседании Президиума Совета Республики

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики на тему «Пятилетка качества: целевые задачи и пути их решения» прошло на площадке научно-производственного унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович, на сегодняшнее выездное заседание вынесен актуальный вопрос. «Прошлый год у нас был объявлен годом качества. Мы активно участвовали в реализации республиканского плана мероприятий по его обеспечению. С выходом решения Президента о том, что ближайшая пятилетка станет пятилеткой качества, конечно, этому вопросу уделяется гораздо больше внимания. И самое главное, что вопрос этот рассматривается без отрыва от общей экономической политики и повестки, а именно является составной частью разработки программных документов на последующие пять лет. Сегодня мы в первую очередь рассматривали вопросы качества с позиции правового обеспечения. Необходимо отметить, что мы, члены Совета Республики, активно принимаем в этом участие», — рассказал Владислав Татаринович.
Госстандарт как орган-регулятор в прошлом году на рассмотрение парламента внес два специальных закона напомнил парламентарий. «Они были приняты и с конца прошлого года вступили в действие. Это законы об аккредитации в системе национальной аккредитации и о единстве измерений, — отметил председатель комиссии. — Правовое обеспечение не ограничивается сугубо отраслевым законодательством. Вопросы, которые касаются обеспечения системы качества, вопросы разработки стандартов как условия подтверждения качества продукции, работ и услуг, являются составной частью отраслевых программ, стратегий для любого министерства, госоргана. И этому уделено очень большое внимание уже в рамках новой программы деятельности правительства, которая увязана с концепцией Программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку».
Выездное заседание объединило широкий круг участников. Это члены Президиума Совета Республики, руководство республиканских органов государственного управления, председатели областных и Минского городского Совета депутатов, заместители председателей областных исполкомов и Минского горисполкома, которые курируют вопросы промышленного комплекса экономики, руководители предприятий реального сектора экономики, руководители предприятий из системы госстандарта, члены Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. -0-
Фото Сергея Шелега.