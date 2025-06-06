Правовое обеспечение качества обсудили на заседании Президиума Совета Республики

Как отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович, на сегодняшнее выездное заседание вынесен актуальный вопрос. «Прошлый год у нас был объявлен годом качества. Мы активно участвовали в реализации республиканского плана мероприятий по его обеспечению. С выходом решения Президента о том, что ближайшая пятилетка станет пятилеткой качества, конечно, этому вопросу уделяется гораздо больше внимания. И самое главное, что вопрос этот рассматривается без отрыва от общей экономической политики и повестки, а именно является составной частью разработки программных документов на последующие пять лет. Сегодня мы в первую очередь рассматривали вопросы качества с позиции правового обеспечения. Необходимо отметить, что мы, члены Совета Республики, активно принимаем в этом участие», — рассказал Владислав Татаринович.