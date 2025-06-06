Субботин: спорт — важная составляющая национальной безопасности в нашем государстве

6 июня, Поставы /Корр. БЕЛТА/. Спорт является важной составляющей национальной безопасности в нашей стране. Такое мнение на открытии спортивно-культурного фестиваля «Вытокі» в Поставах журналистам выразил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.
С фейерверком и шоу. Скейт-роллер-парк открыли на фестивале «Вытокі» в Поставах.
Глава региона подчеркнул, что для Витебщины почетно принимать фестиваль, который достиг 21-летия — возраста, в некоторых странах считающегося совершеннолетием. «Это мероприятие — только начало самого интересного, спортивного, молодежного, исторического праздника у нас в стране», — сказал председатель облисполкома.
Александр Субботин отметил, что такие мероприятия помогают развитию регионов. «Если здесь будут люди оставаться и хотеть здесь жить, дальше развиваться, у нас будет сильная страна. Поставы этому яркий пример по всем направлениям — от агропромышленного комплекса до небольших промышленных проектов», — подчеркнул он.
На масштабном празднике Александр Субботин вспомнил, с чего началось его увлечение спортом. «Со школы учителя прививали любовь к спорту. Каждый мальчик в мое время мечтал служить в армии и к этому готовился. Для этого нужно было сдавать нормы ГТО, бегать, подтягиваться, прыгать, заниматься боксом. Это все и заложило основу, алгоритм для того, чтобы тренироваться. Пословица “Если ты не будешь мучить тело, тело будет мучить тебя” подтверждается с возрастом все ярче и ярче. Спорт — это важная составляющая национальной безопасности в нашем государстве», — ответил он на вопрос корреспондента БЕЛТА.
Глава региона признался, что в последнее время нечасто уделяет время тренировкам, но при каждом удобном случае старается поддерживать форму и не терять тонус. -0-Фото Дениса Костюченко и Татьяны Матусевич.