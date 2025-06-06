Субботин: спорт — важная составляющая национальной безопасности в нашем государстве

На масштабном празднике Александр Субботин вспомнил, с чего началось его увлечение спортом. «Со школы учителя прививали любовь к спорту. Каждый мальчик в мое время мечтал служить в армии и к этому готовился. Для этого нужно было сдавать нормы ГТО, бегать, подтягиваться, прыгать, заниматься боксом. Это все и заложило основу, алгоритм для того, чтобы тренироваться. Пословица “Если ты не будешь мучить тело, тело будет мучить тебя” подтверждается с возрастом все ярче и ярче. Спорт — это важная составляющая национальной безопасности в нашем государстве», — ответил он на вопрос корреспондента БЕЛТА.