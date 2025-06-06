Крест Евфросинии Полоцкой, пояс Витовта и шведский кубок. Более 50 голограмм представили на выставке в Минске

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка художественных голограмм «Искусство голографии» открылась сегодня в Арт-гостиной «Высокае мѣста», сообщает корреспондент БЕЛТА.
По словам заведующей Арт-гостиной Анны Ясюк, в экспозиции более 50 голографических работ совершенно разной тематики.
«Голограммы действительно уникальные. Это сочетание науки и искусства. Выставка действительно очень интересная и очень разножанровая, — сказала она. — Здесь представлены редкие артефакты, раритетные предметы из музеев в голографическом изображении. Есть коллекция уникальных белорусских икон и крестов. Представлена арт-голография, голография с фауной и животным миром».
На выставке «Искусство голографии» показана, в частности, белорусская реликвия XIV-XVI веков — Пояс Витовта. Можно увидеть шведский кубок, входящий в состав Минского клада, слуцкий пояс. В голографическом изображении также выполнено собрание белорусских Богородичных икон и напрестольных крестов. Здесь — Жировичская икона Божьей Матери, Юровичская икона Божьей Матери, Крест Евфросинии Полоцкой. В экспозиции представлена и Библия Франциска Скорины.
Заведующая Арт-гостиной уверена, что экспозиция будет интересна и взрослым, и детям.
На следующей неделе организаторы планируют показать мобильную мини-установку для записи голограмм, благодаря которой фактически в режиме реального времени можно увидеть процесс создания голографического изображения.
«Мы будем включать этот аппарат и показывать посетителям, как создается голограмма. На одно небольшое изображение потребуется минут 15. Считаем, что это вызовет особый интерес у детей. Поэтому приглашаем приходить посмотреть экспозицию целыми семьями», — сказала Анна Ясюк. -0-