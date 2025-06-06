Крест Евфросинии Полоцкой, пояс Витовта и шведский кубок. Более 50 голограмм представили на выставке в Минске

«Голограммы действительно уникальные. Это сочетание науки и искусства. Выставка действительно очень интересная и очень разножанровая, — сказала она. — Здесь представлены редкие артефакты, раритетные предметы из музеев в голографическом изображении. Есть коллекция уникальных белорусских икон и крестов. Представлена арт-голография, голография с фауной и животным миром».