За первый квартал 2025 года зарегистрировано 720 ДТП с участием охотничьих животных

В большинстве случаев столкновения с диким животным можно избежать. Если на пути движения автомобиля или на обочине автодороги появилось дикое животное, необходимо немедленно снизить скорость до уровня, когда можно моментально остановиться. Дикие животные не в состоянии оценить скорость автомобиля, в результате чего может произойти столкновение.