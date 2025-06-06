6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первый квартал 2025 года зарегистрировано 720 ДТП с участием охотничьих животных, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
В БООР отметили значительный рост количества фактов дорожно-транспортных происшествий с участием охотничьих животных нормируемых видов. Только за первый квартал 2025 года зарегистрировано 720 фактов ДТП с участием охотничьих животных нормируемых видов, в результате которых погибло (травмировано) 735 животных.
В большинстве случаев столкновения с диким животным можно избежать. Если на пути движения автомобиля или на обочине автодороги появилось дикое животное, необходимо немедленно снизить скорость до уровня, когда можно моментально остановиться. Дикие животные не в состоянии оценить скорость автомобиля, в результате чего может произойти столкновение.
Также водителям следует помнить, что дикие животные наиболее активны в темное время суток, поэтому с наступлением сумерек следует проявлять повышенную бдительность и выбирать соответствующий скоростной режим. Повышенную опасность представляют участки автомобильных дорог с близкорасположенной древесно-кустарниковой растительностью.
В целях снижения фактов ДТП с участием охотничьих животных нормируемых видов БООР рекомендует проявить повышенную бдительность при управлении транспортными средствами на дорогах, проходящих через угодья, а также всегда соблюдать правила дорожного движения, в том числе установленный скоростной режим. -0-